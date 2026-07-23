عالم رياضة السيارات في حداد بعد وفاة سائق الفورمولا 3 السابق، 21 عامًا، فجأة | أخرى | رياضة

توفي نجم رياضة السيارات السابق زدينيك تشوفانيك عن عمر يناهز 21 عامًا. توفي تشوفانيك، الذي ولد في فنزويلا من أصول تشيكية وعاش في البرتغال منذ شبابه، في تروفا بالبرتغال، حيث كان يُنظر إليه على أنه أحد أفضل المواهب الشابة في البلاد.

أصدرت الفورمولا 3 بيانًا يوم الخميس لتأكيد وفاة تشوفانيك، واجتمع عالم رياضة السيارات منذ ذلك الحين لتكريم سائق نظام شاروز للسباقات السابق. وجاء في بيان صادر عن F3: “يشعر الجميع في FIA Formula 3 بحزن عميق عندما علموا بوفاة زدينيك تشوفانيك، الذي شارك في البطولة عامي 2021 و2022”.

“أفكارنا مع عائلة زدينيك وأصدقائه وكل من كان له شرف التعرف عليه”.

أشاد الصحفي كريج وولارد، الذي قام بتغطية بعض سباقات تشوفانيك للفورمولا 3، بالسائق السابق على متن X.

وقال وولارد: “مثل هذه الأخبار المأساوية”. “أتذكر تغطية سباقات زدينيك في عامي 2020 و2021، بما في ذلك عندما وصل إلى الفورمولا 3. أفكاري مع عائلته وأصدقائه. إنه صغير جدًا بحيث لا يمكن لأحد أن يجتازه.”

بدأ شوفانيك سباقات الكارت في وطنه البرتغال في عام 2018 وسرعان ما تم نقله إلى سباقات الفورمولا، حيث شارك في سلسلة فورمولا 4 في الإمارات العربية المتحدة وبطولة فورمولا 4 الإيطالية في عام 2020.

ثم في عام 2021، انتقل تشوفانيك إلى بطولة Euroformula المفتوحة وكان هدافًا منتظمًا للنقاط في تلك المنافسة. وفي العام التالي تمت ترقيته إلى الفورمولا 3 كجزء من تقويم الفورمولا 1 مع فريق نظام شاروز للسباقات التشيكي.

لكن تشوفانيك لم يسجل أي نقاط في الفورمولا 3 وحوّل اهتمامه إلى سباقات التحمل في عام 2023. وكان من المقرر أن يتسابق في كأس التحمل الأوروبي للتحدي العالمي GT مع مرسيدس AMG، لكنه انسحب من البرنامج بعد جلسات الاختبار.

جاءت بدايته المهنية الأخيرة في سبتمبر 2023 حيث تنافس في حلبة منزله في Estoril في فئة LMP3 من سلسلة Ultimate Cup لـ TS Corse.

في يناير 2025، تم إدراجه ضمن المشاركين في Fast Track Racing لاختبار ما قبل الموسم في Daytona International Speedway لسلسلة ARCA Menards.

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