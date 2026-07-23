الكويت تؤكد عدم رفض التصعيد في البحر الأحمر وتكثيف جهودها لاستئناف مسار اليمن في اليمن

يمن مونيتور/قسم الأخبار

سلطنة عمان، الخميس، أنها تتابع باهتمام وتركت الأخيرة في منطقة البحر الأحمر، مشددة على ضرورة تجنب التصعيد واخترت من الحظر وتأزيم الحالات وتتسع حرية الملاحة البحرية.

وأكدت السلطنة، في بيانها، أنها تؤكد على الابتعاد عن منطقة الأمان والاستقرار، في ظل المعجزة التي تشهدها البحر الأحمر.

وهي تتواصل، بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية وأطراف اليمنية والمبعوث الخاص للمراهقين العام وتتعاون معنا إلى اليمن، وتبذل جهودها للوصول إلى المسار الصحيح وخارطة الطريق، بما في ذلك المساهمة في تحقيق الأمن في اليمن وتنفيذها.

والآن أصبح مكان العُماني في وقت تواجده في منطقة البحر الأحمر آخذًا في الارتفاع في مجال الأمن الأمني، في وسط تجربتنا لتأثيراتها على حرية الملاحة العالمية.