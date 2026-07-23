الرياضي الذي فاز بسباق 400 متر على الرغم من سقوط قضيبه من سرواله القصير جاهز للعودة | أخرى | رياضة

واجه كريس روبنسون لحظة غير مريحة خلال سباق العام الماضي

يستعد العداء الذي حقق الفوز في أحد السباقات على الرغم من معاناته من خلل محرج في خزانة الملابس، للعودة إلى المضمار. يعد العداء الأمريكي كريس روبنسون من بين المرشحين للفوز بسباق 400 متر في بطولة الولايات المتحدة الأمريكية لألعاب المضمار والميدان في الهواء الطلق، والتي من المقرر أن تنطلق يوم الخميس.

ويتمتع روبنسون بسجل حافل، بما في ذلك الميدالية الذهبية في البطولات الداخلية التي أقيمت في بولندا في وقت سابق من هذا العام. ومع ذلك، ربما يكون معروفًا بلحظته الشهيرة خلال اجتماع Golden Spike الصيف الماضي في أوسترافا. يعد اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا عداءًا بارعًا بشكل استثنائي، لكنه وجد صعوبة في التخلص مما حدث في ذلك اليوم المشؤوم.

في بداية السباق، انفجر روبنسون من الكتل وبدأ في الاقتراب من المتصدرين على ظهرهم بشكل مستقيم. ومع ذلك، مع بقاء مسافة 250 مترًا كاملة، ظهرت أعضائه التناسلية بشكل مفاجئ ومؤسف من سرواله القصير.

أصيب المشجعون بالذهول عندما قام العداء بسحب ملابسه الداخلية بشكل محموم لمحاولة إصلاح الأمور، كل ذلك مع الحفاظ على إيقاع تنافسي.

على الرغم من قطع الحاجز الأخير بشكل كبير وإعادة ضبط مجموعته بشكل محرج في الأمتار الأخيرة، دفع روبنسون نفسه عبر خط النهاية ليحقق النصر.

بعد ذلك، انهار الرياضي الذي بدا عليه الذعر بشكل واضح على المسار، وتبادل النظرات المحرجة مع زملائه المنافسين.

أدى البث المباشر من ملعب ميتسكي إلى حالة من الجنون لدى الشبكات حيث سارعوا للاعتذار لملايين المشاهدين الذين يشاهدون المباراة في المنزل.

ومما زاد من إحراج روبنسون أن الإعادة التلفزيونية بثت الحادث بدقة عالية للجماهير في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك زاوية لا ترحم في آخر 50 مترًا.

وقد تناول معلق ألعاب القوى العالمية، تيم هاتشينجز، بلباقة الوضع غير المريح، قائلًا: “إنها رحلة رائعة من قبل الأمريكي حيث يقوم باستمرار بتعديل أجزاء معينة من معداته وربما تشريحه أسفل المنزل مباشرة حول هذا المنعطف العلوي هناك.

واضطر العداء إلى تعديل سرواله بعد الحادث المحرج

“لقد اصطدم بالعقبة التاسعة بقوة. لقد كان يعاني من عطل في المعدات هناك. أعتقد أن هذه ربما تكون الطريقة الأكثر أدبًا للتعبير عن الأمر.

“لم يكن هناك وقت لفرض رقابة عليهم، ولكن أحسنت لكريس روبنسون لمحاربة مشكلة تظهر في بعض الأحيان.

“ربما في سباق كل عامين أو ثلاثة أعوام ترى مشاهد كهذه من رجال ونساء مع تعطل أجزاء من معداتهم.

“يمكن أن يجعل الأمر محرجًا للغاية، لكن هذا كان جهدًا مذهلاً للبقاء في المقدمة مع كل ما يحدث.”

أثبتت اللحظة التي انتشرت بسرعة كبيرة في النهاية أن لها جانبًا إيجابيًا غير متوقع، حيث اقتربت العلامة التجارية للملابس Shinesty من روبنسون من خلال عقد عرض أزياء يعرض ملخصاتهم المتخصصة.