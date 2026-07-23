تقترض شركة ألفابت 100 مليار دولار لتمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة Alphabet، الشركة الأم لشركة Google، عن إيرادات للربع الثاني من عام 2026 بقيمة 120 مليار جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 24٪، مع تحقيق Google Cloud نموًا “متسارعًا”.

حققت منصة Google Cloud Platform إيرادات بلغت حوالي 25 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 82% عن العام السابق، مدفوعة بالطلب على الذكاء الاصطناعي (AI). لكن النفقات الرأسمالية للشركة (CapEx) خلال هذا الربع بلغت 44 مليار دولار، مع إنفاق الغالبية العظمى منها على البنية التحتية التقنية لدعم استثمارات الشركة في الذكاء الاصطناعي.

ومن بين التكاليف التي تكبدتها خلال هذا الربع والتي بلغت 45.9 مليار دولار، أنفقت 18.2 مليار دولار على البحث والتطوير.

قال الرئيس التنفيذي ساندر بيتشاي: “يأتي أحد أقوى أجزاء نمونا من التبني السريع لمنصة Gemini Enterprise الخاصة بنا. وهي تتميز بأدوات سهلة الاستخدام لبناء الوكلاء وأتمتة العمليات، والاتصال بأنظمة المؤسسة، وأدوات إدارة التكاليف والحوكمة.

وقال: “يعمل برنامج Gemini على تغيير الطريقة التي تستخدم بها ملايين الشركات الذكاء الاصطناعي لبناء وكلاء مخصصين، وأتمتة العمليات، وتحسين الأمن السيبراني، وإدارة علاقات العملاء، وتبسيط تحليلات البيانات، والتعاون بفعالية والمزيد”. “كل هذا الزخم يقود النمو في استخدامنا للرمز المميز المدفوع.”

وقال المدير المالي عنات أشكنازي: “حوالي 60% من استثماراتنا في البنية التحتية التقنية هذا الربع كانت في الخوادم، و40% كانت في مراكز البيانات ومعدات الشبكات”.

وقالت إن الشركة قامت بتعديل نطاق توجيهات CapEx لعام 2026 بأكمله إلى 195-205 مليار دولار، ارتفاعًا من تقديراتها السابقة البالغة 180-190 مليار دولار. وقال أشكنازي: “ترجع الزيادة في النطاق في المقام الأول إلى تسارع تسليم القدرة لتلبية الطلب المتزايد”. “كما شاركنا سابقًا، ما زلنا نتوقع زيادة النفقات الرأسمالية لدينا بشكل كبير في عام 2027.”

وقالت إن الزيادة في الإنفاق ستشكل ضغطًا على حساب الأرباح والخسائر لشركة Alphabet في شكل ارتفاع مصاريف الاستهلاك وتكاليف عمليات مراكز البيانات ذات الصلة. وعندما سُئل عن الارتفاع في رأس المال الرأسمالي، قال أشكنازي: “نحن نلقي نظرة متعددة السنوات على الاحتياجات، بالإضافة إلى التركيز على العام المقبل على المدى القريب والبناء بقوة لتلبية تلك المطالب”.

وقالت إن الشركة قامت أيضًا بتوسيع محفظة ديونها “بشكل كبير جدًا خلال الأشهر الـ 12 الماضية”. وقد ارتفع هذا المبلغ من 16 مليار دولار إلى 100 مليار دولار.

إلى جانب تشغيل أعباء عمل استدلال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لعملائها السحابيين، يعد الذكاء الاصطناعي الوكيل أحد المجالات التي بدأت الشركة في التوسع فيها.

في معرض حديثه عن الذكاء الاصطناعي الوكيل في التجارة الإلكترونية، استخدم فيليب شندلر، كبير مسؤولي الأعمال، ملاحظاته المعدة أثناء مكالمة الأرباح للحديث عن التجارة الإلكترونية من وكيل إلى وكيل. وقال إن شركة Alphabet تعمل مع عدد من تجار التجزئة، بما في ذلك Target، ووصف بروتوكول التجارة العالمي مفتوح المصدر (UCP) بأنه “المعيار الجديد للتجارة الوكيلة”.

وقال شندلر: “إن التجار يعتمدون UCP بسرعة”. “لقد أعلنا أيضًا عن Universal Cart، مما يسمح للمتسوقين بإضافة عناصر من تجار تجزئة مختلفين عبر أسطح Google والشراء في عملية دفع واحدة.”

وتعليقًا على نتائج Alphabet، قالت إميلي كولينز، نائب الرئيس ومدير الأبحاث في Forrester: “تشير النتائج إلى أن Google تستخدم الذكاء الاصطناعي بنجاح لتعميق المشاركة مع توسيع دورها عبر اكتشاف المنتجات والتسوق والتجارة. وبينما يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل التجارب الرقمية، فإن Google تضع نفسها في موضع يسمح لها بتحقيق الدخل من نية المستهلك عبر رحلة العميل بأكملها.”