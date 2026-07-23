وعدوا الحوثيين ببرد عسكري قاسٍ إذا لم يستهدفوا استهدافهم

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، الجماعة الحوثية في اليمن وإيران بـ”عقاب عسكري شديد”، وحالل جونسون على السفن، واحتفظ بمسؤولياتها عن أي عمليات جديدة والسيطرة عليها.

جاء ذلك في تدوينة نشرها العملاق عبر منصحته “تروث سوشيال”، عقب إعلان الحوثيين استهداف ناقلتي الطيار سعوديتين في البحر الأحمر ليل الأربعاء.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة شنت قبل عام هجمات قوية على الحوثيين، ردا على إطلاق نارهم على السفن وعرقلة حركة التجارة الدولية.

وأضاف أن الجماعة “تتصرف بمسؤولية كبيرة” بسبب ذلك الخيار العسكري، لا سيما خلال المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.

لكنه قرر عن خيبة أمله من عودة الحوثيين إلى تدميرة السفن، وقال: “للأسف، بدأتوا الآن من جديد، وأجبروا على إطلاق النار على سفينتين ديكتين الليلة الماضية”.

وحذر من أنه في حال وجود هذا الثنائي، فإن إيران “ستحمل إيران المسؤولية”، معتبرا أن الحوثيين يمثلون “أداة أو وكيلا” لها في المنطقة.

وأضاف: “سيُفرض عقاب عسكري على إيران، وتعلق على الحوثيين”.

وقال العمل يشعر بـ”خيبة أمل كبيرة” تجاه الحوثيين، ولكنهم يحبونهم، حسب تعبيره، “باشترافية وذكاء” خلال فترة معينة.

وفي وقت سابق من الخميس، اكتشف فريق الحوثيين تدميرة ناقلتي النفط السعوديتين “إنسيليا” و”ليلى” في البحر الأحمر، باستخدام طائرة باليستية وأجنحة وطائرات وهمية.

وهي تحمل إن جاء بدعوى الطاقمتين حصارا بحريا وتفرضه على السفن المتوجهة إلى المشاريع السعودية.

في المقابل، بما في ذلك وكالة الأنباء السعودية الرسمية اندلاع حريق في ناقلة متعددة “إنسيليا” تم استهدافها لهجوم، وعدد إلى سلامةها على الوضع، دون أن تؤكد استهداف المشغلة الثانية.