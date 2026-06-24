تقدم WEI اتصالاً مؤسسيًا مُدارًا مدعومًا بـ Starlink

مع الإشارة إلى أنها يمكن أن توفر الإنترنت عبر الأقمار الصناعية للمؤسسات المنتشرة في أيام، وليس أشهر، أطلقت شركة WEI، مزود حلول تكنولوجيا المعلومات، حل اتصال مؤسسي مُدار مدعومًا بخدمة Starlink من SpaceX.

قالت WEI أن نظام WEI Connect تم تصميمه لتلبية توقعات المؤسسات، مما يوفر اتصال Starlink جاهزًا للمؤسسات ومتاحًا دائمًا والذي يتيح للمؤسسات التحرك بسرعة أعمالها. وذكر أن النظام سيمنح قادة تكنولوجيا المعلومات مستوى جديدًا من التحكم في شبكاتهم، سواء كانوا يقومون بربط المكاتب البعيدة أو ضمان استمرارية الأعمال أو تمكين استراتيجيات الشبكات الواسعة الحديثة (WAN).

يهدف WEI Connect إلى تمكين المؤسسات من نشر إنترنت مرن وعالي السرعة في المواقع الثابتة أو المتنقلة في ساعات بدلاً من 60 إلى 180 يومًا المطلوبة عادةً لدوائر الألياف التقليدية أو الدوائر المحورية. يسعى النظام إلى الحفاظ على الاستمرارية عبر المواقع الثابتة أو المتنقلة لتقليل اضطرابات الأعمال من خلال حلول “على مستوى المؤسسات” التي تتكامل مع البنية التحتية الحالية، مما يبسط العمليات.

كجزء من عرض الحل الشامل، تقدم WEI محطات مستخدم Starlink Mini وقياسية وعالية الأداء، مصممة خصيصًا للمؤسسات التي تتطلب وصولاً إلى الإنترنت عالي الإنتاجية ومنخفض الكمون في المواقع الثابتة أو المتنقلة. ادعت WEI أنه يمكن تثبيت محطة مستخدم Connect Starlink الخاصة بها وتنشيطها في غضون ساعات، مع مجموعات النشر المكونة مسبقًا وخدمات التثبيت المحلية التي تمكن المؤسسات من جلب مواقع جديدة عبر الإنترنت بسرعة.

قال WEI أن Starlink “يغير ما هو ممكن” للاتصال المؤسسي، لكن قيمته الحقيقية تأتي من كيفية نشره ودعمه وتكامله. لجعل Starlink جاهزًا للمؤسسات، سيوفر WEI Connect رؤية كاملة من خلال منصة واحدة وشريك واحد.

بينما توفر Starlink أجهزة قوية بما يكفي لدعم حالات استخدام شبكات المؤسسات، أكدت WEI أن الأمر يتطلب شريكًا ذو خبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات لجعلها جاهزة حقًا للمؤسسات وأن الشركة يمكنها تقديم دعم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لحل المشكلات قبل المتطلبات المتطورة.

بشكل عام، يُزعم أن WEI Connect with Starlink يحقق أربع نتائج أساسية للمؤسسات: المرونة المدمجة، والجاهزية في أيام، وليس أشهر؛ عمليات مبسطة مع رؤية مركزية؛ الاتصال الأساسي والاحتياطي الفعال من حيث التكلفة؛ دعم الخبراء على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع والنشر السريع على نطاق واسع.

في الصدد الأول، يمكن للفنيين المحليين تثبيت مجموعات النشر السريع المكونة مسبقًا، وتقوم WEI بالتحقق من صحة Starlink ودمجها مع منصات SD-WAN وSASE الرائدة بما في ذلك HPE Aruba Networking وPalo Alto Networks وFortinet وCisco وCato Networks.

يتكامل النظام مع الأكوام الموجودة، مما يجعل من السهل إدارة المواقع الموزعة مركزيًا ومتسقًا. تهدف لوحة المعلومات المصممة لهذا الغرض إلى توفير رؤية في الوقت الفعلي للأداء والاستخدام والتكاليف وصحة الموقع ورؤى اتفاقية مستوى الخدمة (SLA). يمكن تصميم خطط البيانات المخصصة والمجمعة لتناسب الاحتياجات الفريدة للموقع.

يمكن ضبط حلول الإنترنت الأساسية والاحتياطية مع نماذج الاستهلاك المخصصة لتتوافق مع نماذج الشراء القياسية وتخصيص الفواتير بينما تكون خدمة العملاء العملية عالية اللمس مع المخزون المخزّن جاهزة للنشر واستبدال الجهاز.

قالت WEI أن لديها أكثر من 4000 فني ميداني معتمد في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، وأجهزة احتياطية مخصصة واتفاقيات مستوى الخدمة تقدم استجابة لمدة أربع ساعات أو استبدال في يوم العمل التالي، مما يعني أن قادة تكنولوجيا المعلومات يمكن أن يكونوا “واثقين من أنه سيتم تقليل وقت التوقف عن العمل إلى الحد الأدنى”.

ومن بين الإمكانات الرئيسية الأخرى، يتكامل WEI Connect مباشرة مع Starlink API لتقديم لوحة معلومات أداء مركزية. يؤدي ذلك إلى إنشاء قياس عن بعد في الوقت الفعلي عبر المؤسسة، بما في ذلك تتبع الاستخدام، وإعداد الفواتير حسب الموقع أو المنطقة، وسرعة الارتباط، والإنتاجية، وزمن الوصول، وجودة الإشارة. كما أنه يقدم تنبيهات بشأن المحاذاة أو العوائق، والظروف الحرارية، وانقطاع الطاقة، وإعادة تشغيل البرامج المعلقة، إلى جانب التقارير المخصصة وتكامل تذاكر مكتب المساعدة.

وتعليقًا على فائدة النظام المدمج، قال جريج لابري، نائب الرئيس والمدير العام في WEI: “WEI Connect [can adapt] لتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملياتك وتوفير الموثوقية والخبرة التي تتطلبها المؤسسات الحديثة. وبفضل خبرة WEI الهندسية والخدمات المُدارة وقدرات النشر الميداني، يمكن للمؤسسات بثقة اعتماد Starlink كجزء من استراتيجية شبكات مرنة وآمنة.