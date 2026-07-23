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وحدة الإعلان تؤهل إلى نهائي كأس الجمهورية الألمانية في نظام السمعون

AbdHassan23.07.2026
18
وحدة الإعلان تؤهل إلى نهائي كأس الجمهورية الألمانية في نظام السمعون

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

هل ستشاهده وحدة عدن في دور الـ16 من بطولة كأس الجمهورية لكرة القدم، لكنها ستتغلب على سمعان ثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي ستقام، الخميس، على ملعب هوشيشي بمدينة عدن.

وافترض وحدة عدن أفضل له على مجريات اللقاء منذ البداية، لينهي الشوط الأول متقدمًا سجله علي سعيد.

وفيها الثاني، عزز محمد راضي النتيجة بإحراز الهدف الثاني من ركلة جزاء، قبل أن يحسب عبدالرحمن الخضر ثلاثياً، مؤكداً دخوله وحدة عدن إلى الدور المقبل.

ومن المقرر أن يواجه وحدة عدن في دور الـ16 الفائز من مواجهة المكلا وتضامن شبوة.

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AbdHassan23.07.2026
18
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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