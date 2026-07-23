أمر MI5 وPSNI بدفع تعويضات لصحفي بي بي سي فنسنت كيرني بسبب المراقبة غير القانونية

أمرت إحدى المحاكم جهاز الأمن وجهاز الشرطة في أيرلندا الشمالية (PSNI) بدفع تعويضات لصحفي سابق في بي بي سي بسبب وصوله بشكل غير قانوني إلى بيانات هاتفه.

أُمرت PSNI و MI5 بدفع تعويضات قدرها 10000 جنيه إسترليني لكل من فنسنت كيرني للوصول إلى بيانات اتصالاته في محاولة لتحديد مصادره الصحفية السرية.

تمثل هذه القضية المرة الأولى التي يُطلب فيها من جهاز الأمن MI5 دفع تعويضات عن إجراء مراقبة غير قانونية.

حددت محكمة سلطات التحقيق اليوم سبع مناسبات بين عامي 2006 و2017 تم فيها إصدار تصاريح للوصول إلى بيانات هاتف كيرني التي كانت غير متناسبة ولا تتوافق مع القانون.

رفع كيرني وبي بي سي القضية في عام 2024 بعد أن علموا أنه تم الوصول إلى بيانات هاتفه من الأدلة التي ظهرت من قضية منفصلة رفعها الصحفيان باري ماكافري وتريفور بيرني ضد PSNI.

النصر للصحفيين كان فنسنت كيرني، المحرر الشمالي حاليًا في RTÉ، مراسل الشؤون الداخلية لهيئة الإذاعة البريطانية في أيرلندا الشمالية في وقت المراقبة. وقال كيرني بعد صدور الحكم: “هذا انتصار هائل للصحافة وتأكيد على واجب الصحفيين وحقوقهم القانونية في حماية المصادر”. وقال: “إن منح التعويضات ضد MI5 له أهمية خاصة لأنها المرة الأولى التي يتخذ فيها IPT مثل هذا الإجراء، والمرة الأولى التي يُطلب فيها من جهاز الأمن دفع تعويضات لصحفي”. وقال: “قضت المحكمة بأن PSNI وMI5 انتهكا القانون عندما تدخلا في بيانات اتصالاتي على مدى سنوات عديدة في محاولة لتحديد مصادر سرية”. ووفقاً لحكم IPT، فإن أي إجراءات يتم اتخاذها والتي تتعارض مع سرية مصادر الصحفيين يجب أن تكون “مبررة بمتطلب أساسي للمصلحة العامة” وأي ترخيص للقيام بذلك يجب أن تتم مراجعته أولاً من قبل قاض أو هيئة مستقلة أخرى.

MI5 الوصول بشكل غير قانوني إلى بيانات الهاتف ووجدت المحكمة أن MI5 تقدم لأول مرة بطلب للحصول على بيانات الفواتير وتفاصيل أرقام الهواتف التي كانت على اتصال مع كيرني في عام 2006. ووجدت المحكمة أن طلبات MI5 فشلت في تحديد كيرني كصحفي وفشلت في تحديد هدفها هو تحديد مصادره الصحفية. وقال جهاز MI5 إنه تصرف “بحسن نية” من خلال اتباع قواعد الممارسة في ذلك الوقت، لكنه اعترف بأنه انتهك حقوق كيرني في الخصوصية وحرية التعبير، التي تحمي المصادر الصحفية السرية، بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. في عام 2009، خضع كيرني مرة أخرى للمراقبة بعد أن تلقى مكالمة من شخص يدعي أنه من الجيش الجمهوري الإيرلندي المستمر يدعي مسؤوليته عن مقتل الكمبيوتر الشخصي ستيفن كارول، والذي أبلغه إلى PSNI. قدمت PSNI طلبات للحصول على بيانات هاتف بي بي سي وكيرني لكنها فشلت في التساؤل عما إذا كان هناك “مطلب مهيمن في المصلحة العامة” للتدخل في سرية مصادر كيرني الصحفية.

حصلت MPS على بيانات جغرافية حول كيرني في عام 2011، كلفت PSNI خدمة شرطة العاصمة (MPS) بالتحقيق مع كيرني بعد عمله في برنامج BBC Spotlight الذي أفاد بأن مكتب أمين المظالم التابع للشرطة في أيرلندا الشمالية قد تعرض للخطر. في إطار عملية Erewhon، حصلت MPS على بيانات اتصالات Kearney لأكثر من ثلاثة أشهر، والتي تضمنت المكالمات الواردة والصادرة، وبيانات موقع الخلية، وبيانات حول تحركات Kearney الجغرافية. ووجدت المحكمة: “لم نر ما يشير إلى وجود أي مصلحة عامة طاغية بما يكفي لتبرير هذا التطفل أو التدخل الواسع النطاق، لهذه الفترة الطويلة، في سرية مصادره الصحفية”.

لا يوجد مبرر لإعطاء بيانات الهاتف في عام 2013، تقدمت PSNI بطلب للحصول على بيانات هاتف كيرني كجزء من عملية Samarium، وهو تحقيق في مزاعم بأن أحد كبار مديري PSNI قد تلقى مدفوعات فاسدة. قدمت PSNI طلبين حددت كيرني كصحفي، لكنها فشلت في تقديم أي مبرر، ناهيك عن “الشرط الأساسي” للحصول على مثل هذه الكمية الكبيرة من بيانات هاتف كيرني. حدد أحد التطبيقات بشكل خاطئ كيرني كمشتبه به في التحقيق. قدم تحقيق PSNI في عام 2014، والذي أطلق عليه اسم عملية Basanti، أربعة طلبات للحصول على بيانات الهاتف المتعلقة بفرد يشتبه في أنه مصدر صحفي لـKearney. ورغم أن الطلبات أوضحت أن كيرني صحفي، إلا أنها لم تتناول الأهمية القانونية لذلك وفشلت في تطبيق الاختبارات القانونية الصحيحة قبل التصريح بالعملية.

لا يوجد حجر غير مقلوب في عام 2017، كلفت PSNI شرطة دورهام بالتحقيق في التسريبات المزعومة بعد بث الفيلم الوثائقي No Stone Unturned، والذي كشف عن مزاعم تواطؤ الشرطة في مقتل ستة كاثوليك أبرياء في لوغينيسلاند في عام 1984. في إطار عملية يورتا، حصل دورهام على جدول بيانات الاتصالات المتعلقة بـKearney الذي حصلت عليه MPS في الأصل في عام 2012 خلال عملية Erewhon. قبلت MPS أنها انتهكت حقوق Kearney من خلال الحصول على بيانات اتصالات Kearney وتخزينها وتقديم أجزاء من البيانات إلى شرطة دورهام. ووجدت IPT أن الاحتفاظ ببيانات Kearney وBBC واستخدامها كان غير قانوني أيضًا لأنه لم يكن متناسبًا ولا يتوافق مع القانون. في عام 2024، وجدت IPT أن الصحفيين في بلفاست، باري ماكافري وتريفور بيرني، تم وضعهما تحت المراقبة بشكل غير قانوني من قبل اثنين من قوات الشرطة البريطانية، التي تجسست على اتصالاتهم الهاتفية وعلى مصادرهم السرية المشتبه بها. تم استهداف الصحفيين بعد أن أنتجوا فيلما وثائقيا يفضح تواطؤ الشرطة في مقتل ستة كاثوليك أبرياء كانوا يشاهدون مباراة لكرة القدم في لوغينيسلاند في عام 1994. وتشير المعلومات التي تم الكشف عنها في قضيتهم إلى أن صحفيين آخرين، بما في ذلك كيرني، خضعوا للمراقبة.