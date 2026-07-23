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قتلى وجرحى من الحوثيين في كمين ينفذه مواطن داخل منزله في إب وسط اليمن

AbdHassan23.07.2026
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قتلى وجرحى من الحوثيين في كمين ينفذه مواطن داخل منزله في إب وسط اليمن

يمن مونيتور/ إب/ خاص

لذلك ما لا يقل عن المشاهير، من بينهم سبعة من اولئك التابعين لإب الوثيين ومواطن، مداهمة مكتب الأمن في محافظة وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ”يمن مونيتور” إن عناصر الحملة الانتخابية تابعة لجماعة الحوثيين اقتحمت قرية “روحان” بمديرية الشِّعْر في مقاطعة إب، لماذا لسبب معروف بسبب حالة نفسية واضطرابات عقلية يُدعى (ع أ ص غ).

اتفقوا على فهم الغزالي لرغبة نفسه واحتمى داخل منزله، حيث كان قد أعدّ عدداً مسبقاً كميناً للحملة الأمنية، وعندما فقدت العناصر الحوثية على اقتحام المنزل، حدث الانفجار الكبير لسببين، مطالبين بخمسة على الأقل من الحوثيين، لإكمال كامل للمنزل.

وأوضح مفهوم أنه كان قد ينسحب إلى منزل مجاور قبل أن يلحق به، ما أدى إلى لاحقته واندلاع الجبال مع العناصر الحوثية بقتله.

وبناء على ذلك، فإن الرجل يرجع أصله إلى نفسية، وأقدم اليوم إلى جزئية أحد أقاربه، وتحصن في هناك لثلاثة أيام عجزت عن تحديد سببه بالخروج أو اقتصاص المنزل، وعندما وصل التجنيدات العسكرية اليوم، اقتوا اقتحام المنزل والحادثة التي خلفت سبعة قتلى وجرحى من العناصر الأمنية المجهولة.

وخلاصة الأمر أن جماعة الحوثي قامت باعتقال عدد من أقاربه وإيداعهم في السجن معهم، في سعيهم إلى معرفة السبب إلى “قضية سياسية تمس أمن الدولة”، وقصد ابتزاز كل أفراده وأقاربه.

وروحان قرية كبيرة في مديرية الشعر وتبدأ ابناء مرتبتهم في الولايات المتحدة، ما تسبب في محاولة الحوثيين تحويل الحقيقة إلى سياسية وابتزاز ابناء المنطقة.

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AbdHassan23.07.2026
17
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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