جونسون طومسون يقود انسحابات ألعاب الكومنولث بتسعة خارج | أخرى | رياضة

كاتارينا جونسون طومسون هي واحدة من تسعة رياضيين إنجليزيين انسحبوا من ألعاب الكومنولث هذا الصيف، حيث لا يزال الحدث يواجه صعوبات في الفترة التي تسبقه. ودفعت المضيفة الأصلية فيكتوريا، أستراليا، فعليا 380 مليون دولار أسترالي (199 مليون جنيه إسترليني) للتخلي عن واجباتها في يوليو 2023، خوفا من خسائر تصل إلى المليارات. تدخلت جلاسكو بعد ذلك لتنظيم منافسة أصغر حجمًا ومحدودة، تضم 10 رياضات فقط مقارنة بـ 19 رياضات في دورة ألعاب برمنغهام قبل أربع سنوات.

بعد أن استضافت الألعاب الأولمبية سابقًا في عام 2014، كانت جلاسكو في وضع جيد لتقديم حل من خلال تنسيق مكثف باستخدام الأماكن الحالية من أجل الحفاظ على تكاليف دافعي الضرائب عند الحد الأدنى. ومع ذلك، فقد اختار العديد من الرياضيين البارزين في هذا الحدث الآن الانسحاب.

يعد جونسون طومسون ودينا آشر سميث من بين الأسماء الأكثر شهرة التي انسحبت. الثنائي هما اثنان من تسعة أعضاء في فريق إنجلترا لألعاب القوى الذين استقالوا في نفس يوم حفل الافتتاح، مما وجه ضربة قوية لمنظمي المنافسة.

كما أكد زميلاه الحائزان على الميداليات الأولمبية ماثيو هدسون سميث وداريل نيتا انسحابهما، إلى جانب أمبر أنينج وزاك سنيدون وآنا بورتشيس وإليوت جايلز وجونا إيفولوكو.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن ينافس جونسون-طومسون، المولود في ليفربول، على ثلاثية من ألقاب ألعاب الكومنولث، بعد أن فاز سابقًا بالميدالية الذهبية في نسختي جولد كوست وبرمنجهام للمسابقة. ومع ذلك، لا يزال اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا يتعافى من الإصابة وقد اختار إعطاء الأولوية لبطولة أوروبا الشهر المقبل في برمنغهام.

وقالت في حسابها على إنستغرام: “أشعر بالحزن لاضطراري للانسحاب من دورة ألعاب الكومنولث لهذا العام. كنت أتطلع بشدة إلى المنافسة على أرض الوطن والحصول على فرصة للدفاع عن لقبي في الكومنولث!”.

“على الرغم من تحسن الإصابة التي تعرضت لها في وقت سابق من هذا الموسم، إلا أنني لم أتمكن من العودة إلى المستوى الذي أحتاجه للمنافسة في أفضل حالاتي. بعد مناقشة الأمر مع فريقي، اتخذنا القرار الصعب بالتركيز على منح نفسي أفضل فرصة للاستعداد لبطولات أوروبا، لذلك أعمل بجد لأكون هناك في وقت لاحق من هذا الموسم.

“التغيب عن البطولة ليس بالأمر السهل على الإطلاق، لكنني أعلم أنه القرار الصحيح. لا أستطيع الانتظار حتى أعود للمنافسة مرة أخرى قريبًا.”

وقد شكل الجدول الزمني المرهق معضلة لعدد من الرياضيين من الدرجة الأولى، بما في ذلك البطلة الأولمبية كيلي هودجكينسون، التي اختارت عدم المشاركة في دورة ألعاب جلاسكو.

من بين النجوم البارزين الذين انسحبوا سابقًا من الألعاب، الحائزين على العديد من الميداليات الأولمبية في السباحة كايلي ماكيون وسمر ماكينتوش من أستراليا وكندا على التوالي، إلى جانب منافسة هودجكينسون في سباق 800 متر ماري مورا من كينيا.

وبعيدًا عن مضمار ألعاب القوى، اضطر بطل الجمباز الأولمبي الثلاثي ماكس ويتلوك إلى التخلي عن محاولته العودة في وقت سابق من هذا الشهر بسبب الإصابة. ومن المقرر أن تقام ألعاب الكومنولث في الفترة من الخميس حتى 2 أغسطس، بينما من المقرر أن تقام بطولة أوروبا لألعاب القوى في الفترة من 10 إلى 16 أغسطس.

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