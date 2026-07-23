الحكومة اليمنية: الحوثيين على سفينة سعودية تصعيد الخدمة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أدانت الحكومة اليمنية، بأشد العبارات، التي شنته جماعة الحوثيين من إيران، واستهدفت سفينة تجارية تابعة لشركة سعودية في المياه الدولية بالبحر الأحمر.

أولا وقبل كل شيء، في بيان رسمي اليوم، أن تتبنى المجموعة الصريحة لهذه المساهمة التي تشرف على المساهمة العامة وإمدادات الطاقة العالمية “وشكراً لذلك أماناً وعليهم، وتكشف إصرارها على إظهار السببي والمقامرة بمقدرات اليمنيين ومتفقة معاناتهم”.

مجموعة الضغط إلى أن هذا التصعيد لا يزال مستمراً أن ادعاءات الحوثيين بالإضافة إلى “وجود الحصار” ليست سوى ذريعة مكررة للهروب من التزامها عن تجويع الشعب اليمني ونهب موارده.

وقالت الحكومة إلى أن البيانات الرسمية وحركة الملاحة تؤكد تدفق آلاف السفن المحملة بالمؤاد الغذائي والوقود إلى المساهمين المستقلين للسيطرة على جماعة الجماعة، مما يدعو روايتها الجماعي، ويؤكد أن الكارثة الإنسانية منتجة بالأساس عن اقتصاد الحرب وسياسات النهب الحوثية.

أكد الحكومة أن توقيت هذا التخفيض وطبيعة التأكيد يؤكدان ارتباط بحسابات وأجندات خارجية يمليها النظام، للضغط على المجتمع الدولي عبر البحر الأحمر وباب المندب أغنية إلى ابتزاز عسكري.