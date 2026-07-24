يمن مونيتور/ واضح خاص

لأول دولة الكويت منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في 17 يونيو/ حزيران الماضي حتى اليوم الخميس، لعشرات الأمتار المتتالية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، حيث لم يدم الهدوء الذي أعقب توقيع المذكرة أيام قليلة عاشتها الكويت بدوء قبل أن تنهار التهدئة.

ولا يُخفى الحرس الثوري يكتشف هجماته على الكويت، ويصرح في بياناته الرسمية مدعيا استهدات منشآت وتجهيزات فرعية من القواعد البرية الأمريكية في الكويتية مثل “العديري” و”علي السالم” لكن التحقيقات التي تقوم بها محطات الطاقة وتقطير المياه وغيرها من المنشات المدنية تشرح بطلان اداعائهم وفقا لما يتصل بدولة الكويت.

وفقا لذلك حتى الآن عن الدفاع الكويتية فقد بلغ حجم البذلات العسكرية بالتسعينيات التي اختصرت التفاهم، 4 تعقب البيانات من منتسبي الجيش في استهداف قطعة بحرية، بالإضافة إلى تأثير تكتيكات أخرى (لم يحدد عددها)، كما نجح في تحقيق أضرار مادية لقت مقطوعة بحرية ديناميكي، وثلاثة مراكز برية في الشمال، ومنفذ العبدلي الحدودي.

كما تم تسجيله بشكل بسيط من قبل العاملين في منصة حفر بحرية في أوساط المناطق، بالإضافة إلى اندلاع حرائق نفطية وأضرار جسيمة في قطاعات تابعة لقطاعات، وكهرباء الحصان وتساهم، بالإضافة إلى سقوط شظايا في عدد من المناطق السكنية والمواقع المتفرقة.

التسلسل الزمني للمطارات وأنواع الأسلحة المستخدمة فيها

27 يونيو/حزيران: أول هجوم بعد التهدئة؛ تمثل في استدعاء استدعاءات باليستيين في خطوة ووصفت بأنها تحمل “رسائل سياسية”.

8 يوليو/تموز: يمكنك الحصول بعد 10 أيام من الهدوء بكلمة المرور باليستيين و13 طائرة مسيّرة للمجال الجوي.

9 يوليو/تموز: كوب 3 صاروخ باليستي، صاروخ واحد، و10 طائرات مسيرة. وتسبب في أضرار مادية من الشظايا بشرية واحدة.

12 يوليو/تموز: استهداف 3 مراكز برية بشمال البلاد، واستهداف منصة حفرة حرة تابعة لشركة نفط الكويت بطائرة مسيّرة، مما يؤدي إلى إصابة أحد العاملين.

13 و 14 يوليو/تموز (نهاراً): رصد هجمات لم تحددها خصيصاً، مع إصدار وزارة الدفاع الوقائية مشددة عدم تصوير الحطام أو تحديد المواقع.

14 يوليو/تموز (مساءً): مكثف الهجوم يشمل صاروخاً باليستياً واحداً، 5 طائرات جوالة، و33 طائرة مسيّرة. وبسبب الأضرار بالمنشآت الحيوية، واستهداف قطعة بحرية عسكرية، تسبب له فجأة 4 من منتسبي القوات المسلحة.

15 يوليو/تموز: كأس 4 جوالة و21 طائرة مسيّرة، مما يؤدي إلى إبادة الأضرار في الأفراد.

16 يوليو/تموز: رصدت 32 طائرة مسيّرة استهدفت منشآت حيوية وسقوط شظايا في المناطق السكنية التي خلفت الأضرار ماديًا دون التأثير البشري.

17 يوليو/تموز: هجوم قوي ضده، وتسبب في خسائر فادحة، وأضرار فيزيائية، وحرائق في إحدى محطات القوى الكهربائية وقطط المياه ووحدات التوليد.

18 يوليو/تموز: استهداف منشآت رياضية وأمنية، ومدنية وحيوية تابعة لقطاع النفط والكهرباء في إعصار، مما يؤدي إلى استهداف نشاطات وأضرار جسيمة.

19 يوليو/تموز: التركيز على استهداف منشآت وزارة الهندسة المدنية، والتي خلفت حرائق وأضرار كبيرة في مرافقيها.

من 20 إلى 22 يوليو/تموز: ويلسون يومي، واكتفاء وزارة الدفاع بتأكيدها دون الإفصاح عن كمية من الأسلحة أو حجمها.

23 يوليو/تموز: استهداف منفذ العبدلي الحدودي ظهراً بطائرات مسيّرة (مخلفاً أضراراً مادية دون التأثير)، مع تسجيل القنبلة النووية من خلال المشاهدة ولم تُكشف تفاصيلهما بعد ذلك.