آدم بيتي يتنافس تحت اسم جديد بعد خلاف زفاف هولي رامزي | أخرى | رياضة

التوتر العائلي ودراما الزفاف: قبل حفل زفافهما في ديسمبر 2025 في باث آبي، شهد السباح الإنجليزي آدم بيتي وخطيبته آنذاك، هولي رامزي، خلافًا عائليًا حظي بتغطية إعلامية واسعة النطاق. وتحول الحدث إلى مزيد من الفوضى عندما اندلع شجار مع المصورين في الخارج، شارك فيه هولي ووالدها الشيف الشهير جوردون رامزي.

لقب مزدوج الماسورة: بعد زواجهما، اعتمد سباح فريق بريطانيا رسميًا اسم آدم رامزي-بيتي. وسوف يتنافس تحت هذا اللقب الجديد لأول مرة في دورة ألعاب الكومنولث، هذا العام في غلاسكو، وهو ظهوره الرابع في هذا الحدث.

الأسرة المتنامية: أعلن الزوجان في وقت سابق من هذا العام أنهما ينتظران طفلة في ديسمبر، وهو الخبر الذي كان آدم “متحمسًا للغاية” له. في حين أن هذا هو الطفل الأول لهولي، إلا أن الرياضي البالغ من العمر 31 عامًا لديه بالفعل ابن، جورج، مع شريك سابق.

تحديد أولويات المسبح: طلب آدم من الجمهور التركيز على أدائه الرياضي في جلاسكو بدلاً من شؤونه الشخصية. وفي حديثه إلى الإندبندنت، قال: “هذا هو جمال الرياضة. إذا تمكنت من العثور على هذه الحالة الذهنية، فهو مكان رائع للتواجد فيه… هذا هو ما يجب على شعب آدم رؤيته – المتسابق. كل شيء آخر هو حياتي الخاصة.”

الجدول الزمني لألعاب الكومنولث: ويتنافس الآن باسم آدم رامزي بيتي، ومن المقرر أن يشارك في تصفيات سباق 100 متر صدرا صباح الجمعة. وفي حالة تأهله، ستقام مباراة نصف النهائي مساء الجمعة، تليها المباراة النهائية مساء السبت.