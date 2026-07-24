تعمل شركة APT Laundry Bear الروسية على تنفيذ هجوم التصيد الاحتيالي بدون نقرة

يستهدف ممثل تهديد ناشئ مرتبط بثقة بالدولة الروسية المنظمات الغربية باستخدام تقنية هجوم تصيد جديدة بدون نقرة مصممة لاختراق منصات البريد الإلكتروني والحصول على وصول مستمر إلى شبكاتها المستهدفة.

تم تسمية العملية الجديدة، التي تم تحديدها من قبل المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة (NCSC)، إلى جانب شركاء Five Eyes والوكالات الشقيقة من جميع أنحاء أوروبا، باسم Laundry Bear، وقد نجحت في سرقة بيانات حساسة من أهداف متعددة في قطاعات مثل الدفاع والتعليم والطاقة والحكومة وإنفاذ القانون والإعلام والمنظمات غير الحكومية.

من المحتمل أن تكون مجموعة التهديدات المستمرة المتقدمة (APT) موجودة منذ عام 2024، وقد طورت ثغرة استغلال بدون نقرة تسمى beehive أو Ulej والتي تستهدف على وجه التحديد برنامج Zimbra Collaboration Suite (ZCS). وقال NCSC إن هذه التقنية تم اختبارها في البداية ضد أهداف أوكرانية قبل أن تتحول ضد المنظمات الغربية، وهو ما “يدل على التجسس” ويعني أن “لوندري بير” تعمل “بشكل شبه مؤكد” بدعم من موسكو.

وقالت بيث هوبكنز، مديرة العمليات في المركز الوطني للأمن الإلكتروني: “توضح حملة التصيد الاحتيالي هذه كيف ستقوم الجهات المعادية بتكييف التقنيات بلا رحمة واستغلال التكنولوجيا الضعيفة لتحقيق أهدافها المتمثلة في سرقة معلومات حساسة من المنظمات الغربية”.

“مع شركائنا الدوليين، نشجع المؤسسات بقوة على التعرف على تقنيات النقر الصفري الموضحة في الاستشارة والتي يمكن استخدامها ضد منصات أخرى، والتصرف بناءً على نصيحة التخفيف.

“سنستمر في التصدي للنشاط السيبراني الخبيث الذي تدعمه الدولة الروسية ونحث الجميع على اتباع إرشادات NCSC لزيادة المرونة، بما في ذلك خطوات لتعزيز أمان الحساب عبر الإنترنت.”