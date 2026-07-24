تعمل شركة APT Laundry Bear الروسية على تنفيذ هجوم التصيد الاحتيالي بدون نقرة
يستهدف ممثل تهديد ناشئ مرتبط بثقة بالدولة الروسية المنظمات الغربية باستخدام تقنية هجوم تصيد جديدة بدون نقرة مصممة لاختراق منصات البريد الإلكتروني والحصول على وصول مستمر إلى شبكاتها المستهدفة.
تم تسمية العملية الجديدة، التي تم تحديدها من قبل المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة (NCSC)، إلى جانب شركاء Five Eyes والوكالات الشقيقة من جميع أنحاء أوروبا، باسم Laundry Bear، وقد نجحت في سرقة بيانات حساسة من أهداف متعددة في قطاعات مثل الدفاع والتعليم والطاقة والحكومة وإنفاذ القانون والإعلام والمنظمات غير الحكومية.
من المحتمل أن تكون مجموعة التهديدات المستمرة المتقدمة (APT) موجودة منذ عام 2024، وقد طورت ثغرة استغلال بدون نقرة تسمى beehive أو Ulej والتي تستهدف على وجه التحديد برنامج Zimbra Collaboration Suite (ZCS). وقال NCSC إن هذه التقنية تم اختبارها في البداية ضد أهداف أوكرانية قبل أن تتحول ضد المنظمات الغربية، وهو ما “يدل على التجسس” ويعني أن “لوندري بير” تعمل “بشكل شبه مؤكد” بدعم من موسكو.
وقالت بيث هوبكنز، مديرة العمليات في المركز الوطني للأمن الإلكتروني: “توضح حملة التصيد الاحتيالي هذه كيف ستقوم الجهات المعادية بتكييف التقنيات بلا رحمة واستغلال التكنولوجيا الضعيفة لتحقيق أهدافها المتمثلة في سرقة معلومات حساسة من المنظمات الغربية”.
“مع شركائنا الدوليين، نشجع المؤسسات بقوة على التعرف على تقنيات النقر الصفري الموضحة في الاستشارة والتي يمكن استخدامها ضد منصات أخرى، والتصرف بناءً على نصيحة التخفيف.
“سنستمر في التصدي للنشاط السيبراني الخبيث الذي تدعمه الدولة الروسية ونحث الجميع على اتباع إرشادات NCSC لزيادة المرونة، بما في ذلك خطوات لتعزيز أمان الحساب عبر الإنترنت.”
النحل مشغول
تعود خلفية حملة Laundry Bear إلى مايو 2025 عندما حذرت السلطات الهولندية من مجموعة من الأنشطة الضارة التي تستهدف Microsoft Exchange وإساءة استخدام واجهات برمجة التطبيقات المشروعة (APIs) لتصفية البيانات المجمعة. في هذه المرحلة، بدا أن المجموعة تستخدم موقعًا خبيثًا متنكرًا في هيئة بوابة للتسجيل في قمة الدفاع والأمن الأوروبية.
ومع ذلك، اعتبارًا من يوليو 2025 تقريبًا، تحولت Laundry Bear إلى أسلوب تصيد أكثر تقنية بكثير من خلال تقنية خلية النحل المطورة خصيصًا – يشير التحليل الفني الذي أجراه NCSC إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي (AI) تم استخدامها في إنشاء قاعدة تعليمات برمجية بسيطة لهذا الغرض.
على عكس حملة Microsoft، تمكن Beehive شركة Laundry Bear من الوصول المستمر إلى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالهدف دون أي مدخلات من المستخدم. في أغلب الأحيان، يجب على الضحية النقر فوق رابط أو فتح ملف لتمكين هذا النوع من الوصول، ولكن في هذه الحالة، يتعين عليهم فقط عرض بريد إلكتروني ضار داخل إصدار ضعيف من خدمة بريد الويب الخاصة بـ ZCS حتى يتم اختراقهم.
تستهدف Beehive على وجه التحديد ثغرة تم تتبعها باسم CVE-2025-66376، وهي ثغرة أمنية مخزنة في البرمجة النصية عبر المواقع (XSS) في واجهة المستخدم الكلاسيكية لـ ZCS والتي تسمح للمهاجمين بإساءة استخدام توجيهات @import لأوراق الأنماط المتتالية (CSS) في HTML للبريد الإلكتروني.
قامت Zimbra بتصحيح هذا الخلل في نوفمبر 2025، ويحث NCSC أي مستخدمين لم يقوموا بالتحديث على تصحيحه على الفور وإجراء مراقبة عاجلة للشبكة.
حذر NCSC من أنه على الرغم من وجود CVE-2025-66376 على وجه التحديد في ZCS، إلا أنه يمكن تكييف تقنية خلية النحل نفسها بسهولة لاستغلال نقاط الضعف الأخرى. وأضافت أنه مع قيام المزيد من المؤسسات بتحديث مثيلات ZCS الخاصة بها، فمن المرجح جدًا أن تتطلع Laundry Bear إلى استهداف أنظمة البريد الإلكتروني الأخرى مع تفريغ مجموعة الضحايا المحتملين.
وقال دراي آغا، كبير مديري العمليات الأمنية في Huntress: “تمثل هذه الثغرات أسوأ السيناريوهات بالنسبة للمدافعين لأنها عبارة عن هجوم بدون نقرة، مما يعني أن مجرد عرض البريد الإلكتروني في عميل ضعيف يؤدي إلى حدوث اختراق. وهذا يتجاوز تمامًا التدريب الأمني التقليدي للموظفين ويمنح المتسللين المدعومين من الدولة بابًا خلفيًا صامتًا وغير مرئي للوصول إلى الاتصالات الحساسة دون أن يرتكب الضحية أي خطأ على الإطلاق.
“ولهذا السبب يُنصح بالدفاع المتعمق، حيث أنه عندما تكون طبقة الأمن البشري مسامية، يمكن للطبقة الدفاعية التقنية أن تتدخل. لا ينبغي للمؤسسات أن تعتمد بعد الآن على موظفيها الذين يعملون كجدار حماية بشري. إن التصحيح السريع للبرامج، إلى جانب الدفاعات التقنية ذات الطبقات، هو شبكة الأمان الوحيدة الموثوقة ضد التهديدات الحديثة التي ترعاها الدولة.”
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