تطالب شركة BT بإنجاز الاتصال في الربع الأول من السنة المالية

استشهدت BT باتصالات الألياف الكاملة القياسية والاستيعاب، مما أدى إلى مساهمة الألياف في أكثر من نصف إيرادات النطاق العريض للشركة لأول مرة، بالإضافة إلى وصول بصمة 5G المستقلة (5G +) إلى أكثر من ثلاثة أرباع سكان المملكة المتحدة، كإبراز لبداية قوية لعامها المالي.

بالنسبة للربع المنتهي في 30 يونيو 2026، قالت شركة الاتصالات الرائدة في المملكة المتحدة إن أولوياتها الإستراتيجية ستخطط من خلال ربط المزيد من العملاء بشبكتها، مع بناء كامل الألياف على المسار الصحيح للوصول إلى 25 مليون مبنى بحلول نهاية ديسمبر 2026.

بشكل عام، أظهرت النتائج أن BT سجلت إيرادات قدرها 4.3 مليار جنيه إسترليني للربع، ثابتة على أساس سنوي (سنويًا) مع إيرادات الخدمات المعدلة في المملكة المتحدة 3.8 مليار جنيه إسترليني (بانخفاض 1٪)، حيث تم تعويض النمو في النطاق العريض للشركة والقطاع العام والشركات في أقسام الأعمال، ونمو قاعدة العملاء في خط المستهلك من خلال الانخفاض في الخدمات الصوتية.

أدى كل هذا إلى أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) معدلة قدرها 2 مليار دولار، بانخفاض 1٪ على أساس سنوي ومستقر على نطاق واسع باستثناء تأثير العام السابق لمرة واحدة، مع انخفاض هوامش النطاق العريض والصوت مما يعوض ما ادعت شركة BT أنه تحول “قوي” في التكلفة. وقالت BT إن الأرباح المعلنة قبل الضرائب بلغت 505 ملايين جنيه إسترليني، بانخفاض 4٪ مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بارتفاع تكاليف التمويل يقابلها انخفاض تكاليف إعادة الهيكلة.

بالنظر إلى الإيرادات المعدلة لخطوط الأعمال الفردية، سجل المستهلك 2.331 مليار جنيه إسترليني، وهو ثابت في الربع الأول من العام السابق، مع نفس الافتقار إلى النمو مثل الأعمال التجارية، التي حصلت على 1.293 مليار جنيه إسترليني. شهد قسم توفير النطاق العريض الرئيسي في Openreach ارتفاعًا في الإيرادات بنسبة 1٪ إلى 1.575 مليار جنيه إسترليني.

على مدار الربع الأول، زادت بصمة الشركة من الألياف إلى المباني (FTTP) إلى 23.4 مليون، بزيادة قدرها 514000 في هذا الربع، وقيل إنها في طريقها لتحقيق هدف بناء 25 مليون FTTP بحلول ديسمبر 2026.

حققت الشركة طلبًا قياسيًا من العملاء على Openreach FTTP، مع 574000 إضافة صافية في هذا الربع، مع إجمالي المباني المتصلة بلغ إجماليها 9.4 مليون. وبذلك تصل نسبة قبوله إلى 40%. وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط ​​العائد لكل مستخدم (ARPU) للنطاق العريض Openreach بنسبة 7% ليصل إلى 17.7 جنيهًا إسترلينيًا، مدفوعًا بارتفاع معدل استخدام FTTP ومزيج السرعة وزيادة الأسعار. كان هناك أيضًا نمو قياسي في قاعدة FTTP للبيع بالتجزئة، حيث ارتفع بمقدار 1.1 مليون على أساس سنوي إلى 4.8 مليون، بما في ذلك 4.5 مليون اتصال للمستهلك – 54% من قاعدة النطاق العريض – و300000 اتصال تجاري.

ومع ذلك، في الوقت نفسه، انخفضت خطوط النطاق العريض Openreach بمقدار 192000، ولا تزال BT تتوقع خسائر تبلغ حوالي 800000 هذا العام.

وفي مجال الهاتف المحمول، حافظ خط EE 5G من BT على ريادته للهواتف المحمولة، حيث فاز بجائزة Test Champion لشركة استشارات الاتصالات المستقلة P3 وتصدر فئات الموثوقية والتغطية والأداء. ارتفعت نسبة التغطية السكانية لشبكة 5G+ إلى 77%، مقارنة بـ 73% في الربع الأخير.

شهد هذا الربع أيضًا كفاءة في التكلفة في جميع الوحدات، مع انخفاض سنوي في استخدام طاقة الشبكة بنسبة 8%، وإجمالي موارد العمالة باستثناء الموارد الدولية بنسبة 8% إلى 94 ألفًا وفي أحجام إصلاح Openreach بنسبة 21%.

نتيجة للأداء الفصلي، قالت BT إنها تعيد تأكيد جميع مقاييس التوقعات المالية للسنة المالية 27 ومتعددة السنوات وأنها تسير على الطريق الصحيح لتحقيق توجيهات العام بأكمله. وشددت أيضًا على أن مشروعها الدولي المشترك الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا مع Verizon من شأنه أن ينشئ أعمال اتصال عالمية أقوى ويمثل علامة فارقة في تقديم استراتيجية BT Group التي تركز على المملكة المتحدة.

وتعليقًا على النتائج الفصلية، زعم أليسون كيركبي، الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش تيليكوم، أن الشركة أصبحت على نحو متزايد خيار الحلول ذات المهام الحرجة حيث قامت بتسريع تحولها: “من خلال الاستثمار في جميع علاماتنا التجارية والخدمات التي تقدمها، نواصل تنمية قاعدة عملائنا المستهلكين. وفي الأعمال التجارية، تستقر إيرادات الخدمات، مع نمو ممتاز لطلبات المبيعات من كبار العملاء. وفي هذه السنة الأخيرة من شبكة PSTN، نمت إيرادات خدماتنا، باستثناء الصوت، في هذا الربع.

“على الصعيد الدولي، سيعمل مشروعنا المشترك المقترح مع Verizon على إنشاء منصة اتصال عالمية واسعة النطاق وسيسمح لنا بالتركيز على تحولنا في المملكة المتحدة. لا أحد يقوم بالترقية والاستثمار في العمود الفقري الرقمي للبلاد بالحجم والوتيرة التي تتمتع بها BT. نحن لا نزال على المسار الصحيح لتحقيق أهدافنا، بما في ذلك التدفق النقدي بقيمة 2 مليار جنيه إسترليني هذا العام و3 مليار جنيه إسترليني بحلول نهاية العقد – بينما ننشئ BT أفضل لنا جميعًا.”