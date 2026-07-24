يشهد VMO2 انخفاضًا في عدد الدورات ولكنه يصل إلى علامة فارقة في الربع الثاني

نظرًا لأنها تتعامل مع الضغط المستمر على خطوط الاتصالات الثابتة للمستهلكين وتأثير التبسيط المخطط لمحفظة منتجات الأعمال الخاصة بها – وبالتحديد انتقال O2 Daisy – كشفت Virgin Media O2 (VMO2) عن الربع الثاني المليء بالتحديات من العام، مع انخفاض إجمالي إيرادات الخدمة بنسبة 3.9٪ في هذا الربع، و3.5٪ لنصف العام. ومع ذلك، فقد حققت علامة بارزة في اجتياز المباني الكاملة الألياف.

بالنسبة للربع المنتهي في 30 يونيو 2026، انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 7.9٪ على أساس سنوي – معدلة لمعاملة Daisy – إلى 2.399 مليار جنيه إسترليني، مع إجمالي إيرادات الخدمات بقيمة 2.043 مليار جنيه إسترليني، بانخفاض بنسبة 3.9٪ على أساس سنوي تم تعديله مرة أخرى لخط الأعمال، والذي يعرف الآن باسم O2 Business. بعد تعديلها لمعاملة Daisy، بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 975 جنيهًا إسترلينيًا، بانخفاض 2.9% على أساس سنوي، في حين بلغ التدفق النقدي الحر المعدل 232 مليون جنيه إسترليني.

ويقال إن المجاميع هي نتيجة لانخفاض إيرادات المستهلك بنسبة 5٪، مما يعكس انخفاض قاعدة العملاء وضغط متوسط ​​العائد لكل مستخدم (ARPU) الثابت للمستهلك، مع انخفاض بنسبة 6.2٪ في إيرادات الخدمات الثابتة للمستهلكين وانخفاض بنسبة 1.9٪ في إيرادات خدمات الهاتف المحمول للمستهلكين. استمرت الإيرادات الثابتة للمستهلكين في عكس نشاط الاحتفاظ المستهدف في سوق شديدة التنافسية؛ كما أثر تنفيذ زيادات الأسعار السنوية على مراحل في عام 2025 سلبًا على المقارنة على أساس سنوي في هذا الربع.

انخفضت إيرادات الأعمال بنسبة 8.7%، نتيجة لانخفاض إيرادات خدمات الأعمال بنسبة 10.9%، مدفوعًا بالتخطيط المخطط لمحفظة منتجات الأعمال المباشرة بين الشركات والرياح المعاكسة في السوق. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت إيرادات البيع بالجملة بنسبة 0.5%، مدفوعة بانخفاض إيرادات العدادات الذكية. ومع ذلك، واصلت إيرادات خدمات البيع بالجملة نموها، مع زيادة بنسبة 5.4% على أساس سنوي مدعومة بالزخم المستمر لشبكات MVNO.

بالإضافة إلى ذلك، أدى ما يقرب من 14.7 مليون جنيه إسترليني من دخل التثبيت المسبق والتثبيت الثابت إلى تحسين إيرادات خدمات البيع بالجملة، حيث تستهدف الشركة توسيع نطاق الخدمات الثابتة بالجملة وتوسيع نطاقها.

بشكل عام، انخفضت إيرادات إنشاء الشبكات والإيرادات الأخرى بنسبة 95.9%، مما يعكس الانخفاض المتوقع في نشاط البناء منخفض هامش الربح في خط Nexfibre الخاص بشركة VMO2.

فيما يتعلق بالعملاء، يبلغ إجمالي قاعدة عملاء VMO2 الثابتة للمستهلكين 5.5 مليون، مع انخفاض قدره 30000 عميل في الربع الثاني من عام 2026. ويمثل هذا تحسنًا بنحو 23000 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وصلت بصمة الألياف الكاملة لشركة Virgin Media O2 إلى تسعة ملايين مبنى، بما في ذلك شبكة Nexfibre، في حين يمكن لجميع المنازل القابلة للخدمة والبالغ عددها 18.8 مليون منزل الوصول إلى شبكة جيجابت. سرعات.

وفي مجال اتصالات الهاتف المحمول، يبلغ إجمالي اتصالات الهاتف المحمول عبر شبكة O2 46.4 مليونًا. يتضمن هذا الإجمالي O2 وGiffgaff وO2 Business وIOT وMVNOs مثل Sky وTesco Mobile.

وفي نهاية الربع، بلغ إجمالي عدد اتصالات الهاتف المحمول 24.5 مليون، بانخفاض قدره 29000 خلال فترة الثلاثة أشهر.

ظل ARPU لعقد الهاتف المحمول للمستهلك مستقرًا. وارتفعت قاعدة اتصالات عقود البيع بالجملة بحوالي 34,000 في الربع الثاني، مما عزز مكانتها القوية في سوق الجملة للهواتف المحمولة.

بالنسبة للرئيس التنفيذي لشركة VMO2، لوتز شولر، تعكس النتائج التنقل المستمر في خلفية سوق شديدة التنافسية، والتركيز على التنفيذ والتحول في ثلاثة مجالات تشغيل – المستهلك، B2B والجملة.

وقال: “إن أداؤنا في الربع الثاني يتماشى مع توجيهاتنا للعام بأكمله – والالتزام المستمر بتحسين تجربة العملاء وبناء أسس قوية للنمو المستقبلي”.

وأضاف: “بدعم من الاستثمارات الكبيرة، نحرز تقدمًا جيدًا مقابل استراتيجيتنا طويلة المدى من خلال وصول بصمة الألياف إلى تسعة ملايين مبنى؛ وأكبر شبكة 5G+ في البلاد؛ وتوسيع الخدمات الجديدة المبتكرة مثل O2 Satellite؛ وشراكة جديدة للبيع بالجملة؛ وتحول واضح في خدمة العملاء لدينا، مع حل أسرع للمشكلات ومستويات شكاوى أقل بشكل ملحوظ.”