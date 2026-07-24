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الرئيس اليمني يعين محافظًا جديدًا لصعود وقائدًا لمحور أبين

AbdHassan24.07.2026
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الرئيس اليمني يعين محافظًا جديدًا لصعود وقائدًا لمحور أبين

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أصدر الرئيس اليمني رئيس مجلس القيادة المركزي، رشاد العليمي، قرارا لجمهوريين شاملين محددا جديدا لصعودة، وقائد محافظة أبين مع ترقيته إلى رايان لواء.

وقررت الحزب الجمهوري رقم (58) المقرر 2026 اعتبارا من تركي مزهر أحمد بن قشمة محافظًا لمحافظة صعدة، على أن يُعمل بالقرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

كما جاء بعد ذلك الرئيس اليمني، ليصبح القائد الأعلى للجماعة المسلحة رقم (149) بموجب قرار 2026، والذي نص على تعيين العميد مختار الخضر عبدالله الرباش الهيثمي قائدًا لمحور أبين وقائدًا للواء (255) مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.

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AbdHassan24.07.2026
15
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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