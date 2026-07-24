من المقرر أن يدرس المشرعون الأمريكيون استنان تشريع من شأنه أن يجبر مطوري أنظمة الذكاء الاصطناعي القوية ــ مثل OpenAI أو Anthropic ــ على الحفاظ على القدرة التقنية اللازمة لخنق أو تعليق أو إيقاف نماذج الذكاء الاصطناعي الخاطئة تماما.

يعكس قانون الذكاء الاصطناعي، الذي أعده عضوا الكونجرس تيد ليو من كاليفورنيا وناثانيال موران من تكساس، القلق المتزايد بشأن احتمال تسبب نماذج الذكاء الاصطناعي غير الاحتواء في إحداث الفوضى بالكامل من تلقاء نفسها، دون إشراف بشري.

تم الكشف عن هذه المخاوف بطريقة مذهلة هذا الأسبوع بعد أن أفلت نموذجان متقدمان من الذكاء الاصطناعي، كانا يشاركان في تمرين اختبار تم إجراؤه في بيئة رملية يُفترض أنها آمنة، من الاحتواء من تلقاء نفسها.

قامت أنظمة الذكاء الاصطناعي بتقييد سلسلة من نقاط الضعف – بما في ذلك نقطة الصفر غير المعروفة حتى الآن – لمهاجمة قاعدة بيانات نموذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر Hugging Face بحثًا عن مواد لمساعدتها على اجتياز الاختبار.

قال ليو: “باعتباري متخصصًا في علوم الكمبيوتر، فإنني أدرك تمامًا الاحتمالات الهائلة – الجيدة والسيئة على حد سواء – التي يقدمها الذكاء الاصطناعي”. “نحن ننتقل من الذكاء الاصطناعي الذي يجيب على الأسئلة إلى الذكاء الاصطناعي الذي يتخذ الإجراءات، سواء كان ذلك تنفيذ المعاملات المالية أو التحكم في أنظمة النقل أو الانخراط في الدفاع السيبراني والجرائم.

“لسوء الحظ، يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي القوية أن تصبح مارقة، أو تتصرف بطرق خطيرة للغاية، أو حتى تقاوم التدخل البشري. ومن الضروري أن تحتوي أنظمة الذكاء الاصطناعي هذه على مفاتيح إيقاف حتى نتمكن من منع هذه التكنولوجيا من التسبب في ضرر كارثي، وأن تتمتع الحكومة الفيدرالية بسلطة واضحة وعملية لإغلاق نماذج الذكاء الاصطناعي المارقة. ”

وأضاف موران: “سيستمر الذكاء الاصطناعي في التقدم، وينبغي له ذلك. الإشراف يعني التأكد من احتفاظ البشر بالقدرة على التحكم في التكنولوجيا التي نبنيها. هذا هو بالضبط نوع القضايا التي تحتاج إلى اهتمام جدي وسياسة قابلة للتحقيق، وأنا سعيد بالعمل مع عضو الكونجرس ليو نحو حل”.

إذا تم التوقيع على قانون AI Kill Switch ليصبح قانونًا، فإلى جانب مطالبة شركات الذكاء الاصطناعي بالقدرة على إيقاف تشغيل أنظمتها، فقد أنشأ أيضًا إطار استجابة متدرج حتى يكون لدى حكومة الولايات المتحدة الأدوات المتاحة لها التي تتناسب مع خطورة الحادث، وستقوم بإنشاء نظام للإبلاغ عن الحوادث والحفاظ على سجلات الطب الشرعي حتى يمكن التعلم من حالات الفشل المستقبلية.

وسيسمح القانون أيضًا لوزير وزارة الأمن الداخلي (DHS) – بالتشاور مع وزير التجارة ومدير المخابرات الوطنية – بإصدار أمر بإبطاء أو إغلاق نظام الذكاء الاصطناعي الذي “يمكن أن يسبب ضررًا كارثيًا”.

الدعم العام قال بريندان شتاينهاوزر، الرئيس التنفيذي لتحالف الذكاء الاصطناعي الآمن، وهي منظمة غير ربحية مقرها واشنطن العاصمة: “مع نمو أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر قدرة وأكثر استقلالية، لا يوجد قانون يضمن أن الشركات التي تبني أقوى النماذج يمكنها بالفعل إغلاق النظام عندما يتعطل، أو يسبب ضررًا جسيمًا، أو يخرج عن نطاق السيطرة البشرية. “يسد قانون AI Kill Switch هذه الفجوة من خلال مطالبة أكبر مطوري الذكاء الاصطناعي بالحفاظ على القدرة التقنية لاحتواء أو إغلاق أقوى أنظمتهم ومن خلال منح سلطة الطوارئ الحكومية الأمر بإيقاف التشغيل عند وقوع حادث خطير. قال ستاينهاوزر: “يستحق عضوا الكونجرس ليو وموران الثناء على مواجهة هذا الأمر قبل أن تفرض الأزمة هذا السؤال، ويجب على الكونجرس التصرف بسرعة لضمان بقاء البشر هم الذين يمكنهم أن يقولوا توقفوا، بغض النظر عن مدى قدرة هذه الأنظمة”. وأضاف براد كارسون، رئيس منظمة “أمريكيون من أجل الابتكار المسؤول”، وهي منظمة تسعى إلى مساعدة صناع السياسات على تطوير أطر حوكمة للتكنولوجيا الناشئة: “لا ينبغي أبدًا نشر نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة دون مفتاح إيقاف موثوق”. وقال: “إن قانون AI Kill Switch ينشئ ضمانة منطقية… وهذه خطوة مهمة نحو ضمان ثبات أيدي البشر على عجلة القيادة – وقدمهم جاهزة للفرامل – مع نشر أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة”. وقال تي جيه مارلين، الرئيس التنفيذي لشركة Guardrail Technologies، التي طورت برنامجًا لأمن الذكاء الاصطناعي والحوكمة السلوكية، إنه يؤيد مثل هذا القانون من حيث المبدأ. وقارنها بقوانين مماثلة تغطي مشغلي البنية التحتية الوطنية الحيوية (CNI) في ولايات قضائية مثل أستراليا وألمانيا، واقترح أن الذكاء الاصطناعي أصبح الآن من الأصول الحيوية بما يكفي ليتطلب دعمًا قانونيًا مماثلاً. وقال لمجلة كمبيوتر ويكلي: “إذا كانت إحدى الشركات تدير نظامًا يمكنه اتخاذ إجراءات في العالم الحقيقي بنفسها، فلا ينبغي على الجمهور أن يثق في كلمة تلك الشركة بأنها تستطيع إيقاف القابس”. “وأضاف أن تحذيري الوحيد هو مصطلح “مفتاح القتل”. “إنه يجعل الناس يتصورون وهم يقلبون الآلة. والسؤال المهم هو هل يمكننا إيقاف النظام عن التسبب في الضرر، بغض النظر عما إذا كان قيد التشغيل أم لا. علاوة على ذلك، قال مارلين، إن مشروع القانون بصيغته المقترحة يترك بعض القضايا دون حل. على سبيل المثال، إذا قام عميل مارق بتنظيم هجوم سيبراني بالفعل، فإن قتله لا يعالج أيًا من الإجراءات التي كان من الممكن أن يتخذها، مثل العثور على العيوب، وتطوير عمليات استغلال لها، وإنشاء تواجد على شبكته المستهدفة. وقال مارلين: “يجب أن يصل المفتاح إلى ما يمكن للعميل أن يفعله ويلمسه، وليس تفكيره فقط. ولن يوقف الجهات الفاعلة السيئة، التي يمكنها تشغيل نسخ مفتوحة أو أجنبية لا يمكن لأي أمر أمريكي الوصول إليها، لذا فإن هذا يتحكم في مقدمي الخدمة، وليس الجريمة”. ” الاكتشاف هو عنق الزجاجة الحقيقي. لا يمكنك إغلاق ما لم تراه من قبل، ولا أحد يعرف من الذي يقرر، أو مدى السرعة، أو ما يحدث عندما يقوم إنذار كاذب بإسقاط شيء بالغ الأهمية. ويصبح المفتاح هدفًا: يعد زر إيقاف التشغيل في كل شركة ذكاء اصطناعي كبرى بمثابة جائزة لأي شخص يريد سرقته، أو تزييف الأمر، أو احتجازه للحصول على فدية. قم ببنائه دون مصادقة وتدقيق جديين، وبذلك تكون قد أنشأت الثغرة الأمنية.”

الصورة الأكبر قال كوري دانيلز، كبير مسؤولي الثقة والأمن في LevelBlue، مزود خدمات الأمن المُدارة (MSSP)، إن النقاش يعكس حقيقة أوسع – حيث أصبحت أنظمة الذكاء الاصطناعي أكثر استقلالية وتكيفًا، ستحتاج المؤسسات إلى آليات موثوقة للتدخل عندما يصبح السلوك غير المتوقع مشكلة، كما حدث في حادثة Hugging Face. وقال دانيلز: “لقد عززت الأحداث الأخيرة أهمية تصميم هذه الضمانات في أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة منذ البداية، بدلاً من افتراض أنها ستتصرف دائمًا على النحو المنشود”. “ومع ذلك، فإن مفتاح القتل ليس سوى قطعة واحدة من اللغز. وبما أن الذكاء الاصطناعي التكيفي يضغط الوقت بين تحديد نقاط الضعف واستغلالها، تحتاج فرق الأمن إلى القدرة على اكتشاف التهديدات والاستجابة لها ومعالجتها بسرعة الآلة. “إن توصية Microsoft الأخيرة بأن تقوم المؤسسات بتطبيق التصحيحات في غضون ثلاثة أيام، بدلاً من أسبوعين إلى أربعة أسابيع التقليدية، تؤكد مدى سرعة تطور مشهد التهديدات. يعد مشروع قانون AI Kill Switch خطوة مهمة، ولكنه الملاذ الأخير. يجب القيام بالمزيد في غرف مجلس الإدارة، ومع فرق القيادة في تولي ملكية مجموعة المشكلات، والفرصة، التي توفرها حقائق الذكاء الاصطناعي التكيفي.”