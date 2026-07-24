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مطار الريان الدولي يقدم خدمة على مدار الساعة

AbdHassan24.07.2026
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مطار الريان الدولي يقدم خدمة على مدار الساعة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في اليمن، بدء تشغيل مطار الريان الدولي بمحافظة حضرموت على مدار 24 ساعة يوميًا، بعد استكمال جاهزيته التشغيلية لاستقبال الطيران.

واشارت الهيئة في المستشفى إلى أنها صادرة برقم (04-2026) بتاريخ 23 يوليو 2026، إنها أبلغت شركات الطيران والمنظمات الدولية للرحلات من اليمن إلى أن مطار الريان الدولي (OYRN) أصبح متاحاً للتشغيل واستقبال الرحلات في أوقات مختلفة.

ودعت الهيئة جميع الهيئات الجمعية إلى الالتزام بمضمون التعميم والعمل بموجبه درجة الائتمان من تاريخ صدوره، وبالطبع أن هناك عدة تأتي ضمن جهود جاهزة للمطارات اليمنية وتشيل حركة الملاحة.

ويتيح تشغيل المطار على مدار الساعة للوصول إلى خطوط الطيران، ودعم حركة السفر والشحن الجوي، بما في ذلك خدمة النقل الجوي في دور مطار الريان كأحد المنافذ في جميع أنحاء العالم.

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AbdHassan24.07.2026
15
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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