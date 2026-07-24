يمن مونيتور/ وحدة الترجمة (خاص)/ الجزيرة الإنجليزية

تعيين أفراح الزوبة وزيرة للخارجية في اليمن يوم الخميس باهتمام واسع؛ لأنها أصبحت أول امرأة تُعين في هذا المنصب، أو في أي من الحقائب الأكثر انتشاراً في العالم.

غير أن تصاعد النمو لم يكن كافيا حتى وليد اللحظة، بل جاء ثمرة مهاجمة محترفة في تاريخ اليمن الحديث.

أمضت أكثر من 25 عامًا للعمل بشكل أساسي في مجال التنمية وبنية السلام، قبل أن تلجأ إلى العمل الحكومي، حيث عُينت يوميًا في فبراير/شباط ووزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي. حصريا، ترأس الجهاز المسؤول عن المساعدات الخارجية في اليمن.

وبرزت اسمها على الساحة الوطنية في هذا البلد العربي ثورة عام 2011؛ حيث شغل منصب النائب الأول للعام العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، وهو الهيئة الانتقالية ونتيجة لذلك بالإشراف على مرحلة انتقال السلطة إلى حكم الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، وصيااغة التعليمات الجديدة.

من التنمية إلى السياسة

تفضّل بالزّوبة من محافظة البيضاء وسط اليمن. وتلقت تدريبها الأكاديمي الأول في مجال الصيدلة، حيث حصلت على ما يستحق من جامعة صنعاء، قبل أن تتواصل دراساتها العليا لتنال درجة الماجستير في صحة المجتمع والصحة من ماليزيا، ثم درجة ماجستير إدارة الأعمال من جامعة العلوم والتكنولوجيا في اليمن.

وتشكل هذا النظام من علوم الصحة والاقتصاد والإدارة الركيزة الأساسية التي تشملها الشركة والتي تركز بشكل متزايد على سياسات التنمية والإصلاح الحكومي.

وقد قادتها بداياتها وهي تبدأ مسيرتها المهنية من خلال العمل مع منظمة “سول للتنمية”، وهي منظمة يمنية غير حكومية، إلى بعض المجتمعات الأكثر فقراً وتهميشاً في جميع أنحاء العالم.

ولا يوجد نقص في تسليط الضوء على نقص العدد من النساء وتحسن فرص الحصول على الرعاية الصحية الكافية في المناطق. وعملت لاحقاً مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في برامج الويبو والديمقراطية، وتخفف بياناتها، إشعارات الفرص المتاحة للنساء في وقت لاحق.

وقد أفسح المجال لعدم اندماجها بشكل متزايد في القطاع الحكومي.

في عام 2019، أصبح مستشارًا لتوجه معين لعبد الملك وإخراج الحكومة الإنسانية، في الوقت المناسب كان سنوات، قد تتمكن الحرب من اليمن في مواجهة واحدة فقط، لكن الإنسانية قسوة في العالم.

وبعد عامين، عُيّنت في مناصبها بشكل كامل بالتواصل مع المانحين بصفتها المدير التنفيذي للجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات مانحين تأييد تنفيذ السياسات الإصلاحية.

المرحلة الانتقالية السياسية

بين عامي 2013 و2015، شغلت منصب النائب الأول العام للعام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، وهو مسار طموح كان يهدف إلى جمع القوى السياسية والمتنافسة في اليمن للاتفاق على ملامح نظام سياسي جديد.

وساهمت الزّوجة في إبراز الأعمال الفنية والتنظيمية للمؤتمر، كما في إعداد وصياغة المخيم الذي تختتم مخرجاته.

وشاركت لاحقاً في عضوية لجنة صياغة الدستور، التي كلفت لشخصيات شعبية بين الفئات الشعبية اليمنية المختلفة والمستقلين إلى مشروع الدستور الجديد.

ولم ينته الأمر، ولم ينته الأمر إلا بفضل جماعة الحوثيين – التي كانت جزءا من مؤتمر الحوار الوطني الشامل- اختلافات أمريكا، وزحفت بدلا من ذلك نحو صنعاء وسيطت على الرأس في سبتمبر/أيلول 2014.

وانتهت في الطريق إلى البداية ذلك في أتون حرب لم تخرج منها حتى الآن، دون أن يغيب الحوار عن إحدى أهم المحاولات في العقود الأخيرة للتوصل إلى اتفاقية سياسية عبر الاتصال.

بناء السلام والدبلوماسية

وعلى الرغم من تشكيك الناقدين في وجود الزعامة الخبرة والضرورية لتولي المثقفين الخارجيين، بادرت بفاعلية في بناء السلام طوال العقد الماضي.

فبين عامي 2016 و2017، كانت الزوبة واحدة من نُخبة معدودة من النساء اليمنيات بادرت وجهت لمؤتمر الأمم المتحدة للمشاركة في المشاورات المتعلقة بعملية السلام اليمنية، والتي نجحت في الكويت مشرقة.

وعكسها في تلك المشاورات متسع واسعة لتعزيز مشاركة المرأة اليمنية في جهود إحلال السلام، على الرغم من تدني تمثيل المرأة في الهيئة الرسمية بين الأطراف المتنافسة.

والآن، وبعد أن أصبحت في قلب صنع مبتكرة، تأتي دورها وزيرة للخارجية في ظرف دقيق للغاية بالنسبة لبعض اليمنية وللبلاد.

حيث يوجد هناك الحكومة إلى توحيد القوى المناهضة للحوثيين تحت قيادة واحدة، وتوجد أركانها كاملة في الجنوب المفاجئ -وهي المناطق التي لا توجد في الأرض لسيطرة الحوثيين. وبعد أربعة أسابيع من الهدوء، تتراجع أعمال العنف الجديدة، مع تزايد احتمالات اندلاع حرب شاملة بين الحوثيين والحكومة في الأفق.

ومن ثم تجد أن الزوبة نفسها في موقع الدفاع عن موقف الحكومة وطرح وجهة نظرها أمام الإقليم والغرب وفي الأمم المتحدة، في الوقت الحاضر توجد فيه الدولة اليمنية لرصدها على كافة أرجاء العالم.