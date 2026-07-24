التسجيلات الحصرية لمواقع الحركة الكهربائية الجديدة غربي اليمن.. والجماعة تتوعد بمتابعة التسارع”

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

الشركة الرسمية باسم القوات المسلحة اليمنية، اللواء الركن تركي المالكي، تنفيذ “رد عسكري متناسب” استهدف مواقع عسكرية وصفتها بالمشروع تابعة للميليشيا الحوثية في محافظة الحديدة، وذلك رداً على كل من يركز على أهمها وتهدد الملاحة البحرية في البحر.

وقال مالكي إن الميليشيا الحوثية إنهم “عملاً جابانيا وغادروا” باستهداف السفن في البحر الأحمر، ومن بينهم أعضاء السفينتان “ماجيك سيز” و”إترنيتي سي”، في أحد أهم المناطق المائية الدولية.

لأن السعودية وقفت وستظل إلى جانب الشعب اليمني وحكومته الشرعية في مختلف الظروف، لكنها ستدعمها للجهود المستمرة لمواجهة المليشيا الحوثية.

وأوضح أن ميناء الحديدة لم يكن ضمن مجموعها، وجميع شريان حياة القسم اليمني وممراً آمناً للسفن التي تمتلكها قناة NBC للمواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء.

بالإضافة إلى أن الحوثيين استغلوا شركاءهم وربحه في تمويل عملياتهم العسكرية وشراء الأسلحة من “أنظمة مارقة”، في مخالفة لقرارات المجلس الأمني ​​الدولي، معتبرين أن هذه الممارسة فاقمت بالفعل اليمنيين.

حمامي يشكره على أن يبرهن على مسؤوليته في إطار حماية حرية الملاحة العسكرية البحرية الدولية في البحر الأحمر ومضيق بابدب، ووضع حد للهجوم الحوثية على السفن، بالتأكيد أنها نقرت بشكل متناسب مع الحجم ونجحت في تشغيل القانون الدولي الشهير وقواعده العرفية.

وقرر قائد القوات المشتركة للتحالف ستواصل ما يلزم من إجراءات عملياتية لحماية المملكة ومصالحها، محذراً من الضغط على الحوثيين سيقابل برد حازم.

وفي المقابل، قالت وزارة الخارجية التابعة للوثيين إن استهداف السعودية لمحافظة الحديدة يعني أن معادلة “التصعيد بالتصعيد” عنوان المنطقة.

ولها الوزارة الحوثية، في بيان، أن “النظام السعودي، آخى من الانصياع للمحق والعادل برفع العذر عن اليمن، وقاضي حماقة طلب ستكلفه الكثير”، وقاضيها.

ظهرت السعودية في وقت سابق لاستهداف فرقة NCC MASA للاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما تسبب في أضرار في هيكلها، وبالطبع أن تقوم بالاشتراك في رحلتك إلى وجهتها بعد اشتراكها من سلامتها أعضاء طاقمها.