عائلة آدم بيتي، شجار في حفل زفاف جوردون رامزي وزميله غير المدعو | أخرى | رياضة

يتوقع آدم وهولي رامزي بيتي طفلهما الأول معًا

حاول نجم السباحة آدم رامزي بيتي وضع الجدل العائلي وراءه في دورة ألعاب الكومنولث 2026. وقد حصل على أربع ميداليات ذهبية في الألعاب خلال مسيرته ويتنافس لأول مرة تحت اسمه الجديد، بعد أن تزوج من هولي رامزي في ديسمبر.

ومع ذلك، لم تخلو علاقتهما من الخلافات، حيث انتقدت عائلة آدم نجم فريق بريطانيا العظمى وظهر الخلاف في الفترة التي سبقت يوم زفافهما. هولي، ابنة الشيف التلفزيوني الشهير جوردون رامزي، تنتظر طفلها الأول من آدم وكانت تشجع زوجها الجديد في غلاسكو.

ومع ذلك، كان هناك تدقيق شديد يحيط بعلاقة رامزي بيتي مع عائلته في الفترة التي سبقت الحفل. فيما يلي نظرة عامة على الجدل العائلي الذي اجتاح حفل ​​زفاف رامزي بيتي.

عائلة آدم رامزي بيتي

واتضح الانهيار بين رامزي بيتي وعائلته من خلال التقارير التي تفيد بأن السباح استبعد والديه وأقاربه الآخرين من حفل الزفاف، مع حضور شقيقته بيثاني فقط في الحفل. كانت والدته، كارولين، صريحة بشأن كيفية تدهور علاقتهما منذ أن تعرف ابنها على أصهاره الجدد.

وقالت: “أعلم أنه يشعر أنني لست جيدة بما فيه الكفاية لعائلته الجديدة”. “إنه تحت براثن جوردون. لا يسعني إلا أن أشعر وكأنهم يسحبونه بعيدًا عني. عائلتهم منعزلة للغاية، إنها مجموعتهم، ويبدو الأمر كما لو أنه يتم إعداده من قبلهم”.

“لقد حطم آدم قلبي ولكني أحب ابني وسأظل أحبه دائمًا، فهو لا يزال ابني الصغير، وآمل أن يكون زواجه جيدًا وآمل أن يحظى بحياة سعيدة مثل حياة والدته وأبيه”.

يبدو أن الزوجين ظلا منفصلين، مع ظهور تقارير حول كيفية اكتشاف كارولين لإعلان مولودهما الشهر الماضي. وقال مصدر لصحيفة ديلي ميل: “كانت كارولين في عطلة. لقد تلقت رسالة نصية رسمية للغاية. لا نريد الكشف عن المحتوى ولكنه كان مختصرًا وفي صلب الموضوع”.

“تم إرساله بينما نشرت هولي الأخبار على إنستغرام. لم يكن هناك تجمع سعيد، ولا مكالمة هاتفية، مجرد رسالة قصيرة عبر الهاتف المحمول”.

آدم بيتي مع والدته كارولين

وفي الوقت نفسه، صرح الشيف الشهير رامزي أنه يرغب في إصلاح العلاقات مع والدي صهره. وقال لصحيفة ديلي ميل في فبراير/شباط: “أود أن أذهب إلى نوتنغهام مع تانا لرؤيتهما ورسم خط في الرمال”.

“لقد كانت رغبة آدم وهولي ألا يحضروا ولذلك كان علينا أن نحترم ذلك. هناك أشياء يحتاجون إلى حلها كآباء. وهذا لا علاقة له بتانا وأنا. لكننا ندرك تمامًا أننا نريد المضي قدمًا والسماح لهولي وآدم بمواصلة بدء حياتهما معًا”.

وقع جوردون في شجار في حفل زفاف

وفي يوم الزفاف، وقعت بعض الأحداث غير السارة حيث حاول المصورون التقاط صور للعروسين. مرحبًا! وذكرت المجلة أن “المصورين والأمن اشتبكوا” بينما كانت هولي في طريقها إلى الكنيسة برفقة والدها.

وزُعم أن أفراد الأمن والمصورين “تعاركوا في زقاق ضيق”. وُصِف جوردون وهولي بأنهما “متزاحمان”، ووجدا نفسيهما محاصرين في هذه المشاجرة قبل لحظات من دخول الكنيسة.

زميل فريق GB غير مدعو

كان السباح السابق لفريق جي بي وجامايكا مايكل جونينج غيابًا ملحوظًا آخر عن حفل زفاف رامزي بيتي. يعمل الآن كمقدم برامج تلفزيونية، وبحسب ما ورد تمت إزالة Gunning من قائمة الضيوف، على الرغم من حضوره سابقًا لحفل خطوبة الزوجين.

وقال مصدر تحدث إلى The Sun: “ليست عائلة آدم فقط هي التي تأثرت بالخلاف في حفل الزفاف، بل بعض الأصدقاء القدامى تأثروا أيضًا. كان مايكل قريبًا جدًا من آدم وهولي، بل وحضر حفل خطوبتهما العام الماضي.