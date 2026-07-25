تم تعليق ألعاب الكومنولث بسبب إصابة مرضية بينما يندفع المسعفون | أخرى | رياضة

أصيب أعضاء إنجلترا بالصدمة من سقوط زميلهم في الفريق

ألقت إصابة مروعة لغابرييل لانغتون بظلالها على ميداليته الفضية في نهائي الجمباز لفريق الرجال في ألعاب الكومنولث. وسقط اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا، والذي انضم إلى الفريق في وقت سابق من هذا الشهر ليحل محل ماكس ويتلوك الحائز على عدة ميداليات أولمبية، على الأرض بعد فشله في الإمساك بالعارضة في منتصف روتينه، وهبط بشكل مرعب على رأسه ورقبته.

وتوقفت المنافسة عندما هرع المسعفون إلى جانب لانغتون وقدموا له علاجًا مطولًا قبل نقله على نقالة. وتحرك مسؤولو الفريق سريعا لطمأنة الجماهير، مؤكدين أنه في وعيه ويحرك ساقيه ويتحدث مع الأطباء. وقال متحدث باسم الفريق: “نحن ممتنون للفرق الطبية التي استجابت على الفور لتقديم المساعدة. لقد تم نقله إلى المستشفى وسنشارك المزيد من المعلومات عندما تكون متاحة”.

لا تزال إنجلترا قادرة على انتزاع الميدالية الفضية، على الرغم من أن كندا تفوقت عليها بالميدالية الذهبية، مما حرمها من المركز الأول في هذا المجال للمرة الأولى منذ ألعاب دلهي في عام 2010.

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أثر الحادث على زملاء لانجتون في الفريق بشدة. تم تكليف لوك وايتهاوس المهتز بشكل واضح بالمهمة الكابوسية المتمثلة في الصعود إلى الشريط العالي مباشرة بعد مشاهدة سقوط زميله. ولم يتمكن من تحقيق سوى 11.70 نقطة، مما تركه في المركز 23 على الجهاز.

وقال وايتهاوس (24 عاما): “كان الأمر صعبا حقا. كان علينا فقط إعادة ضبط الأمور ومحاولة وضع الأمر جانبا ذهنيا والتركيز على المهمة التي يتعين علينا القيام بها. أعتقد أن الجميع يجب أن يكونوا فخورين بالطريقة التي واصلنا بها العمل بعد سقوط غابي”.

تلقى لانغتون رعاية طبية فورية بعد سقوطه

“اتفقنا جميعًا على إجراء عملية إحماء أخرى واستعادة طاقتنا مرة أخرى. كان هناك تأخير بعد عملية الإحماء الأولى، لكننا أعدنا تنظيم صفوفنا.

“المدربون كانوا رائعين، واللاعبون الذين صعدوا إلى أعلى المستويات كانوا مذهلين. لقد ظهر العمل الجماعي في الفريق حقًا، ولا يمكنني أن أكون أكثر فخرًا بالجميع.”

بقيادة المخضرم فيليكس دولسي، تقدم الكنديون في المقدمة في منتصف الطريق وصدوا هجومًا قويًا من إنجلترا قبل أن يضمنوا الميدالية الذهبية بسلسلة من الإجراءات الأرضية الصلبة في الجولة النهائية.

تشكيلة إنجلترا قليلة الخبرة نسبيًا، بقيادة بطل أوروبا ثلاث مرات وايتهاوس، بما في ذلك آدم توبين وأليكس يولشين كاش وجوش ناثان بالإضافة إلى لانغتون، وصلت إلى المقدمة مبكرًا بعد روتين أرضي واثق.

تم التأكد من أن لانغتون كان واعيًا ويتحدث بعد الحادث المقزز

كما كان متوقعًا، سجل Whitehouse أعلى نتيجة في المسابقة على الأرض، بينما قدم Yolshin-Cash أيضًا أفضل روتين المتوازيين للمساعدة في منح إنجلترا كل فرصة لتوسيع سلسلة انتصاراتها.

لكن Dolci كان أفضل الهدافين في القفز والعارضة العالية وقاد زملائه في الفريق خلال الدورة النهائية لتأكيد الفوز برصيد 241.400 نقطة، متقدماً على إنجلترا التي حصلت على 238.20 نقطة.