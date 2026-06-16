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ضبط مصنع خمور ومروج مخدرات في عمليتين امنيتين بمحافظة الملكة إليزابيث

AbdHassan16.06.2026
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ضبط مصنع خمور ومروج مخدرات في عمليتين امنيتين بمحافظة الملكة إليزابيث

يمن مونيتور/قسم الأخبار

وضبط السلطات الأمنية في مقاطعة كوكت شرق اليمن، الثلاثاء، ضبط مصنع لتعبئة الخمور ومروج لمادة الشبو المخدرة، في عمليتين منفصلتين بمدينة الغيضة، مركز حفظها.

لذلك، فإن الإعلام يبحث عن مصدر يرغب في أن تكون لديه القدرة على إدارة البحث وإدارة البحث وأمن مديرية الغيضة ولكن من ضبط شخصين يديران مصنعاً بشكل مباشر لوظيفة توزيع الخمور داخل مستأجر، بعد عمليات تحرٍ ومتابعة.

وأضاف المصدر أنه تمكن من ضبط كمية من الخمور الثالث للتوزيع، ومعدات تستخدم في عمليات التعبئة والتغليف، إلى جزء 300 جرام من مادة الحشيش (الراتنج).

وفي طريقة أخرى، ألقت إدارة البحث والقبض على شخص مطلوب للأجهزة الأمنية في قضايا السرقة، قالت إنه ينشط في ترويج الشبو المخدرة، بعد مراقبة ومتابعة.

وأوضح المصدر أن جهازًا أمنيًا آمنًا بحوزة كمية من مادة الشبو والبربرة القابلة للاستخدام.

الطفل إلى أن العملتين لنفتا بإشراف النيابة العامة، وبمشاركة ضباط وأفراد من إدارة البحث وقسم التحريات ومن مديرية الغيضة.

لا يسمح بحظر المخدرات ومنع حظر المخدرات والسكرات وضبط المتورطين في ترويجها، مما يسمح بإحالتهم إلى محاكم الحظر لاستكمال الإجراءات القانونية.

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AbdHassan16.06.2026
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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