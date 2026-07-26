وزير الدفاع اليمني: ماضون في حسم المعركة مع الحوثيين

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أكد وزير الدفاع اليمني، فريق الركن طاهر العقيلي، أن القوات المسلحة تتجه نحو حسم المعركة ضد جماعة الحوثيين، واصفاً إياها بـ “الأداة الكهنوتية” منفذة لجندة إيران الإيرانية.

وقال العقيلي، في مايو نشرها عبر حسابه الرسمي، إن الحوثيين جماعة “تثبت منذ كبرها ولمدة أكثر من عقد أنها لا تعيش إلا على دورة وجولات العنف والإرهاب والجريمة”، وحظرها في استهداف مقدرات الشعب اليمني واستغلال موقع المخدرات لتهديد الملاحة الدولية وأخيراً الحدود.

وأضاف “انطلاقاً من مهامها الدستورية وبالتنسيق الوثيق مع تحالف الدعم الشرعي والشركاء، ستتصدى كافّة الإرهابيين الحوثيين المزعزع لأمن الفضاءات المائية والملاحة البحرية”.

ونموا إلى أن الأمن والسلم بشكل دائم للعملي ولن يتحققا “إلا ببتر عدد من الحرس الثوري وبعد نجاحهم في هذه الجماعة المارقة، وبسط الدولة بشكل كامل على كافة التراب الوطني”.

و في الأيام الأخيرة في الأيام الأخيرة تطهير قوات الحوثيين والحكومة اليمنية وتحالف الدعم الشرعي الذي قاده السعودية، عقب الكويت التي استهداف منشات سعودية والرد عليها بقصف جوي في الحديدة.