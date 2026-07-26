رصد غابرييل لانغتون لأول مرة منذ سقوط ألعاب الكومنولث | أخرى | رياضة

كان هناك توقف طويل للإجراءات حيث تلقى الرعاية الطبية على الفور في مشاهد مزعجة في غلاسكو. ثم تم نقله بعيدًا عن ملعب الإمارات أرينا على نقالة، مع دعامة لرأسه ورقبته، ونقله إلى المستشفى لإجراء فحوصات متعددة. ولحسن الحظ، تم تطهير لانغتون من أي إصابة خطيرة وخرج من المستشفى يوم السبت 20 يوليو. وحصل باقي زملائه، لوك وايتهاوس، وأليكس يولشين كاش، وآدم توبين، وجوشوا ناثان، على الميدالية الفضية في حدث الفريق، بينما حصل الفريق الكندي المكون من جوردان كارول، ورينيه كورنويير، وفيليكس دولسي، وويليام إيمارد، وإيثان إيكيدا على الميدالية الذهبية.

اجتمع أصحاب الميداليات الفضية مع لانجتون في فندق الفريق في جلاسكو. وعندما وصل، خرج الفريق بأكمله ليصفق له ويرحب بعودته.

حتى أنهم قاموا بإنشاء حفل خاص بهم، حيث وضعوا ميداليته الفضية حول رقبته بعد أن لم يتمكن من الوقوف على منصة التتويج مع زملائه في الفريق. تم ضم لانجتون متأخرًا إلى الفريق، حيث وصل كبديل لأيقونة الجمباز الإنجليزي ماكس ويتلوك.

كان ظهوره الأول في دورة ألعاب الكومنولث على وشك الكارثة بشكل مرعب. كان هناك ارتياح في جلاسكو عندما تمكن من الاستجابة للطاقم الطبي الذي قام بتحريك ساقيه ويديه. وسرعان ما أصدر فريق إنجلترا بيانًا أكد فيه نجاته من إصابة خطيرة.

وجاء في البيان: “تم نقل غابرييل إلى المستشفى كإجراء احترازي طوال الليل وخضع لعدة فحوصات اليوم وكانت نتائجها إيجابية للغاية. ولحسن الحظ، تم شفاؤه من أي مضاعفات خطيرة للإصابة وسيخرج من المستشفى للعودة إلى فندق الفريق هذا المساء”.

“إنه في حالة معنوية جيدة وممتن للغاية لرسائل الدعم العديدة والرعاية الممتازة التي قدمتها الفرق الطبية. وهو يتطلع إلى لم شمله مع الفريق للاحتفال بميداليته الفضية.”

كان وايتهاوس أول عضو في فريق إنجلترا يتقدم لهذا الحدث بعد أن اقترب لانغتون من كسر رقبته. بعد هذا الحدث، قال اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا: “لقد كان الأمر صعبًا حقًا. كان علينا فقط إعادة ضبط الأمور ومحاولة وضع الأمر جانبًا عقليًا والتركيز على المهمة التي يتعين علينا القيام بها. أعتقد أن الجميع يجب أن يكونوا فخورين بالطريقة التي واصلنا بها العمل بعد سقوط غابي”.

“اتفقنا جميعًا على إجراء عملية إحماء أخرى واستعادة طاقتنا مرة أخرى. كان هناك تأخير بعد عملية الإحماء الأولى، لكننا أعدنا تجميع صفوفنا. كان المدربون رائعين، وكان اللاعبون الذين اضطروا إلى الصعود على مستوى عالٍ مذهلين.

“لقد ظهر العمل الجماعي للفريق حقًا، ولا يمكنني أن أكون أكثر فخرًا بالجميع. لقد اجتمعنا وأدركنا أن لدينا مهمة نقوم بها من أجله. ربما لم تكن الفضة هي الميدالية التي أردناها، لكنني ما زلت فخورًا جدًا بهذا الفريق.”

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