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الحكومة اليمنية تقر خطة الطوارئ لمواجهة الحوثيين

AbdHassan26.07.2026
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الحكومة اليمنية تقر خطة الطوارئ لمواجهة الحوثيين

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

قررت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، اجتماعاً، اختيار رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني في العاصمة المؤقتة عدن، راجعة كبار المسؤولين الحكوميين وتعديلها لمواجهة تداعيات مكافحة الحوثيين على السفن والملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وناقش الاجتماع تقييم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والخدمية، واستعرض فقط العمل مع السيناريوهات المحتملة بما في ذلك تحديد التنوع، والمستجدات، وتأمين المخزون من الإمدادات الأساسية والغذاء والوقود.

وانطلق الاجتماع حول خطة عمل المنطقة المبدعة والابتكار الهادفة لرفع جاهزية الدولة الشقيقة لمواجهة أي تصعيد أو أزمة جديدة، جزئيا من قضائها السياسي السياسي والاجتماعي والخدماتي.

وثمّن الزنداني خلال الاجتماع الدعم المالي والشخصي البارز من المملكة العربية السعودية، بالتأكيد باستمرار مع “تحالف الدعم الشرعي” والشركاء لتغطية الحاجة الملحة الدولية، واستعادة الشركة.

ولهذا السبب قررت الحكومة أن استهداف الحوثيين للملاحة الدولية يعمق الأهتمام الإنساني والإنساني على الشعب اليمني، فقط من أجل فرص السلام في كل شيء.

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AbdHassan26.07.2026
16
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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