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قطاعات السودان.. الجيش على 3 مدن استراتيجية شمال كردفان

AbdHassan26.07.2026
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قطاعات السودان.. الجيش على 3 مدن استراتيجية شمال كردفان

يمن مونيتور/ وكالات

أعلنت قوة الجيش السوداني المشتركة لحركات الكفاح نيفادا، على قيادة المناطق الاستراتيجية في شمال كردفان، والتي تظهر بارا وجبرة الشيخ وأم سيالة، بعد عمليات عسكرية واسعة النطاق ومتعددة عن تكبيد، وتدعم الدعم السريع في الأرواح والعتاد الشهير أكثر من 73 آلية عسكرية.

وقد قامت القوات المسلحة السودانية، في بيان، إن قوات الدعم السريع بالانسحاب السريع من تلك المناطق التي تترك وراءها أدوات وآليات، دون أن تصدر استجابة فورية من جانب الآخرين وتدعمها.

واكتسبت هذه المناطق أهمية استراتيجية؛ نظرًا لأن مدينة “بارا” ثاني أكبر مدن الولاية والرئيسية بشكل رئيسي على الطريق الرابط بين مدينة الأبيّض والإقليم الثاني، فيما يتعلق بمدينتا “جبرة الشيخ” و”أم سيالة” على خطوط الحركة الرابطة البرية بين شمال كردفان والخرطوم، مما يُسهم في تأمين الإمداد وحركة التجارة.

ساعدت القوة المشتركة في توجيه هذه الخطوط إلى خطوط تقديم الدعم والدعم السريع للتخطيط للطريق إلى أي حد، وتؤثر على أن الخطوط البعيدة فارقاً تسعى إلى تسليط الضوء على المساهمة في العمل عليه خلال الفترة الأخيرة.

وتشكلت ولاية شمال كردفان إحدى أبرز جبهات الصراع في الصراع السوداني، نظرًا لوجودها الجغرافي الذي يربط وسط الوصول بغربها ويمثل بوابة إلى مدينة الأبيّض.

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AbdHassan26.07.2026
18
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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