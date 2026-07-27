تقدم Hyperoptic أداءً قياسيًا، حيث تصل إلى مليوني منزل في المملكة المتحدة

في علامة بارزة لكل من مزود النطاق العريض البديل كامل الألياف نفسه وقطاع سوق النطاق العريض، كشفت شركة Hyperoptic أنها حققت خلال السنة المالية 2025 أداءً قياسيًا من حيث الإيرادات وأعداد العملاء والربحية، بينما وصلت إلى هدفها المتمثل في تجاوز مليوني منزل وشركة مزودة باتصال كامل بالألياف خلال النصف الأول من عام 2026.

تأسست شركة Hyperoptic في عام 2011 لإحداث تغيير جذري في سوق النطاق العريض، وهي توفر أليافًا كاملة للغاية للمنازل والشركات في المملكة المتحدة، وتدعي أنها كانت أول من جعل سرعات الجيجابت متاحة للمقيمين في المملكة المتحدة. وشهدت شركة Hyperoptic نموًا سريعًا على مدى السنوات الأربع الماضية، وفي يوليو 2022، أعلنت أنها حققت إنجازًا بارزًا من خلال ربط أكثر من 100000 منزل جديد بشبكة الألياف الكاملة الخاصة بها.

تعمل الشركة مع مالكي العقارات والمطورين والشركاء، لتصميم وتركيب بنية تحتية مخصصة للألياف للمباني الجديدة والتطورات القائمة. ويركز بشكل حصري على المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية، ويغطي 64 بلدة ومدينة في المملكة المتحدة.

في نتائج السنة المالية 2025، سجلت الشركة زيادة في الإيرادات بنسبة 22% إلى 139 مليون جنيه إسترليني، ويقال إنها مدفوعة بنمو المشتركين ومتوسط ​​الدخل لكل مستخدم (ARPU). ارتفعت قاعدة عملاء الشركة بنسبة 18% لتصل إلى أكثر من 440,000 مشترك، مع متوسط ​​انتشار يصل إلى 31% ومجموعات ناضجة تزيد عن 60%. ارتفع متوسط ​​الدخل لكل مستخدم (ARPU) بنسبة 1.8% ليصل إلى 27.63 جنيهًا إسترلينيًا.

وصلت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 69 مليون جنيه إسترليني، مع تحويل إيرادات إضافية بنسبة 90٪ تقريبًا إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وتستهدف الشركة الأرباح السنوية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 110 مليون جنيه إسترليني للسنة المالية 2026. بلغ إجمالي الاستثمار الرأسمالي للشركة في عام 2025 134 مليون جنيه إسترليني، بانخفاض 23٪ على أساس سنوي مع انخفاض كثافة رأس المال.

بالنسبة للنصف الأول من عام 2026، واصلت شركة Hyperoptic البناء على الزخم الذي حققته في عام 2025، ومن خلال تجاوز مليوني منزل وشركة بشبكتها، وصلت الآن إلى هدف الشركة على المدى الطويل. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) السنوية حوالي 90 مليون جنيه إسترليني، وهي في طريقها لتتجاوز 110 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية 26.

للمضي قدمًا، قالت Hyperoptic أنه بينما تواصل المملكة المتحدة انتقالها إلى اتصال الألياف الكاملة، فإنها ستركز على تسريع اكتساب العملاء وزيادة الاختراق عبر بصمتها الحالية لتنمية حصتها في السوق، مع هجرة المزيد من العملاء إلى النطاق العريض كامل الألياف.

ولدفع النمو بشكل أكبر، تم تصميم عرض التجزئة خارج الشبكة – الذي سيتم إطلاقه في الربع الثالث من عام 2026 – لتوسيع نطاق وصوله إلى 1.8 مليون منزل إضافي، ويستهدف مضاعفة قاعدة العملاء بحلول عام 2030.

وبتقييم العام ونصف العام، ادعت شركة Hyperoptic أن النتائج تعكس قوة استراتيجية الاستثمار طويلة الأجل ونموذجها الحضري المتميز عالي الكثافة. وأضافت أنه بعد بناء الشبكة بوتيرة سريعة على مدى العقد الماضي كأول مشارك في شبكة الألياف البديلة في سوق النطاق العريض في المملكة المتحدة، كانت الشركة “في وضع مثالي لمواصلة تحويل ميزة البنية التحتية تلك إلى نمو مستدام وتوسيع الهامش”.

وقالت دانا توباك، الرئيس التنفيذي للشركة والمؤسس المشارك: “كانت Hyperoptic أول شبكة بديلة يتم إطلاقها في المملكة المتحدة في عام 2011، وقد أمضينا أكثر من 15 عامًا في بناء واحدة من أكثر شبكات الألياف الكاملة شمولاً في المملكة المتحدة خلف استراتيجية واضحة ومتميزة. وقد أظهر عام 2025 ما يمكن أن يحققه هذا الاستثمار والتركيز الاستراتيجي.

“مع نضوج أعمالنا، نركز بشكل متزايد على الاستفادة من مزايا البنية التحتية لدينا: زيادة الإقبال، ودفع النمو التجاري من خلال عروض البيع بالتجزئة خارج الشبكة، ومواصلة تعزيز تجربة العملاء. المسار واضح، وتستمر اقتصاديات الوحدة في التعزيز، ولا تزال الفرصة أمامنا كبيرة “.