تحذر PAC من فشل المؤسسات الثقافية في المملكة المتحدة في مجال الأمن السيبراني
تقول لجنة الحسابات العامة (PAC) إن المتاحف والمعارض الوطنية في بريطانيا معرضة بشدة للتهديدات السيبرانية، وقد فشلت بشكل عام في الاستجابة للتحذيرات الواضحة من هجوم برنامج فدية المكتبة البريطانية عام 2023، مما يعرض الأصول الثقافية والتاريخية الأوسع للبلاد للخطر.
نالت المكتبة البريطانية الثناء على شفافيتها في أعقاب هجوم برنامج الفدية Rhysida، ولكن في تقرير جديد عن الحالة المالية للمؤسسات التي ترعاها الحكومة – نُشر في 24 يونيو – قالت لجنة العمل السياسي إن الحكومة لا تزال تعتمد على نهج رد الفعل، وليس النهج الاستباقي، لكل من الأمن السيبراني والمادي للمجموعات القيمة.
وقالت إنه على الرغم من أن وستمنستر قامت بعمل جيد في نشر الدروس المستفادة من هجوم المكتبة البريطانية والحوادث التي وقعت في المتحف البريطاني، إلا أنها لم تكن قادرة على تقديم أي أمثلة محددة للإجراءات الملموسة التي اتخذها القطاع لحماية نفسه بشكل أفضل.
وقالت PAC إن وزارة الثقافة والإعلام والرياضة (DCMS) لم تستغل بشكل مناسب دورها المركزي لتسهيل تبادل المعلومات ومساعدة المتاحف والمعارض على معالجة قضاياها بشكل جماعي.
وهي تطلب الآن من الوزارة تحديد الإجراءات التي اتخذتها والتي ستتخذها لمعالجة التهديدات الأمنية – مثل التنفيذ الأفضل لحفظ السجلات الرقمية – لحماية المتاحف والمعارض في المملكة المتحدة، التي تجتذب ملايين الزوار وحققت دخلاً قدره 563 مليون جنيه إسترليني في 2024-25.
قال رئيس PAC جيفري كليفتون براون: “تعد متاحفنا ومعارضنا جزءًا عزيزًا من نسيج أمتنا. إن الدور الذي تلعبه في تثقيف شعبنا والحفاظ على تاريخنا المشترك وعرض بلدنا للعالم لا يقدر بثمن بكل بساطة.
“ومع ذلك، فقد خذلهم الافتقار إلى القيادة من وزارة الثقافة والإعلام والرياضة، التي يبدو أنها اتبعت نهج عدم التدخل في مواجهة التحديات التي يواجهونها.
“الهجمات الإلكترونية، وسرقة العناصر من المجموعات، وانخفاض عدد الزوار ليست سوى بعض القضايا التي تكافح المتاحف وصالات العرض للتغلب عليها.
وقال: “لقد خطوا خطوات كبيرة ليصبحوا أكثر مرونة من الناحية المالية، ولكن الافتقار إلى الدعم المركزي يجعلهم عرضة للخطر”.
خطة العمل السيبرانية
وفقًا للتقرير، أكدت DCMS لـ PAC أنها تعمل الآن بشكل وثيق مع المتاحف والمعارض لتقديم المشورة المركزية بشأن المرونة السيبرانية وتخفيف الهجمات، وسلطت الضوء على الخطوات المنصوص عليها في خطة العمل السيبراني التابعة لوزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا (DSIT) – والتي تحدد طريقًا لتحسين المرونة عبر الهيئات العامة بحلول نهاية العقد.
قالت DCMS إنها تعمل مع المتاحف وصالات العرض لمعالجة النقص في المهارات السيبرانية، وتجمع كلاً من مديري تكنولوجيا المعلومات ومديري تكنولوجيا المعلومات من هيئاتها المستقلة في منتديات جديدة للتعلم من بعضهم البعض ووضع أجندة أمنية جماعية. وقال التقرير إنه تم تخصيص “مبلغ صغير من المال” من ميزانية DCMS هذا العام لدعم هذا المشروع.
وقال غرايم ستيوارت، رئيس القطاع العام في Check Point، إن تقرير PAC كان بمثابة تذكير صارخ بأن الجهات الفاعلة في مجال التهديد لا تمارس التمييز وأن المؤسسات الثقافية تقدم لهم أهدافًا عالية القيمة.
وأضاف: “كان الهجوم على المكتبة البريطانية في عام 2023 بمثابة لحظة فاصلة بالنسبة للقطاع. فقد أظهر أن حادثة برامج الفدية يمكن أن تؤدي إلى شل العمليات، وتعريض البيانات للخطر، والتسبب في أشهر من التعطيل، كل ذلك مع تهديد الثقة التي تعتمد عليها هذه المؤسسات. إن عدم قيام الحكومة بعد بترجمة الدروس المستفادة من هذا الحادث إلى إجراءات وقائية ملموسة على مستوى القطاع أمر مثير للقلق العميق”.
“تواجه المتاحف والمعارض تحديًا خاصًا: فهي تجمع بين نقاط الضعف الرقمية لأي منظمة حديثة، بما في ذلك الأنظمة المتصلة بالشبكة، وحجز التذاكر عبر الإنترنت، والموردين الخارجيين، مع اعتبارات الأمن المادي الفريدة، وفي كثير من الحالات، الميزانيات المقيدة والخبرة السيبرانية الداخلية المحدودة.
وأضاف ستيوارت: “المطلوب هو بالضبط ما تدعو إليه لجنة العمل السياسي… لا يمكن للقطاع أن يتحمل انتظار وقوع الحادث التالي. فهذه المؤسسات هي شريان الحياة الثقافي لهذا البلد، والضرر طويل المدى الذي يلحق بتراث الأمة وسمعتها وثقة الجمهور والذي قد ينجم عن التقاعس المستمر سيكون التعافي منه أصعب بكثير من التعافي من أي هجوم منفرد”.
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