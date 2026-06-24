تحذر PAC من فشل المؤسسات الثقافية في المملكة المتحدة في مجال الأمن السيبراني

تقول لجنة الحسابات العامة (PAC) إن المتاحف والمعارض الوطنية في بريطانيا معرضة بشدة للتهديدات السيبرانية، وقد فشلت بشكل عام في الاستجابة للتحذيرات الواضحة من هجوم برنامج فدية المكتبة البريطانية عام 2023، مما يعرض الأصول الثقافية والتاريخية الأوسع للبلاد للخطر.

نالت المكتبة البريطانية الثناء على شفافيتها في أعقاب هجوم برنامج الفدية Rhysida، ولكن في تقرير جديد عن الحالة المالية للمؤسسات التي ترعاها الحكومة – نُشر في 24 يونيو – قالت لجنة العمل السياسي إن الحكومة لا تزال تعتمد على نهج رد الفعل، وليس النهج الاستباقي، لكل من الأمن السيبراني والمادي للمجموعات القيمة.

وقالت إنه على الرغم من أن وستمنستر قامت بعمل جيد في نشر الدروس المستفادة من هجوم المكتبة البريطانية والحوادث التي وقعت في المتحف البريطاني، إلا أنها لم تكن قادرة على تقديم أي أمثلة محددة للإجراءات الملموسة التي اتخذها القطاع لحماية نفسه بشكل أفضل.

وقالت PAC إن وزارة الثقافة والإعلام والرياضة (DCMS) لم تستغل بشكل مناسب دورها المركزي لتسهيل تبادل المعلومات ومساعدة المتاحف والمعارض على معالجة قضاياها بشكل جماعي.

وهي تطلب الآن من الوزارة تحديد الإجراءات التي اتخذتها والتي ستتخذها لمعالجة التهديدات الأمنية – مثل التنفيذ الأفضل لحفظ السجلات الرقمية – لحماية المتاحف والمعارض في المملكة المتحدة، التي تجتذب ملايين الزوار وحققت دخلاً قدره 563 مليون جنيه إسترليني في 2024-25.

قال رئيس PAC جيفري كليفتون براون: “تعد متاحفنا ومعارضنا جزءًا عزيزًا من نسيج أمتنا. إن الدور الذي تلعبه في تثقيف شعبنا والحفاظ على تاريخنا المشترك وعرض بلدنا للعالم لا يقدر بثمن بكل بساطة.

“ومع ذلك، فقد خذلهم الافتقار إلى القيادة من وزارة الثقافة والإعلام والرياضة، التي يبدو أنها اتبعت نهج عدم التدخل في مواجهة التحديات التي يواجهونها.

“الهجمات الإلكترونية، وسرقة العناصر من المجموعات، وانخفاض عدد الزوار ليست سوى بعض القضايا التي تكافح المتاحف وصالات العرض للتغلب عليها.

وقال: “لقد خطوا خطوات كبيرة ليصبحوا أكثر مرونة من الناحية المالية، ولكن الافتقار إلى الدعم المركزي يجعلهم عرضة للخطر”.