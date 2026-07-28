تكشف لورين كيلي عن رياضة CWG الأقل شهرة التي لا يمكنها الانتظار لمشاهدتها | أخرى | رياضة
قالت لورين كيلي إن الأوعية في دورة ألعاب الكومنولث هي “المكان الذي يريد الجميع أن يكون فيه”، كما أشادت بالحدث الرياضي “الرائع” الذي يقام في غلاسكو. وزارت المذيعة الشهيرة الألعاب يوم الاثنين لتقديم دعمها لمئات المتطوعين الذين خصصوا وقتهم لضمان بدء الحدث.
ووصفتهم بأنهم “القلب النابض لهذه الألعاب”، قالت لورين لصحيفة ديلي إكسبريس: “أنا أدعم المتطوعين الرائعين، الذين أعتقد أنهم القلب النابض لهذه الألعاب. نحاول اليوم إعطاء عنوان أكثر قليلاً لتدريب المتطوعين ودعمهم”.
وفي معرض حديثها عن الألعاب داخل الحرم الجامعي الاسكتلندي للفعاليات، وهو موطن لعبة البولينغ، والبولينغ البارا، والجودو، والملاكمة، وكرة السلة، وكرة السلة على الكراسي المتحركة، قالت: “الأجواء مذهلة ومن الجميل أن أكون جزءًا من هذه المناسبة الرائعة والرائعة. إنه أمر رائع للغاية.”
قالت لورين إنها ستتوجه لمشاهدة الأوعية لأنه “المكان المناسب لها”، مع احتدام المنافسة مع وجود ثلاث ميداليات ذهبية متاحة هذا الصباح.
وقالت: “هذا هو المكان الذي يريد الجميع أن يكونوا فيه، لأنه عندما كنت أقوم بتوجيه الناس، كانوا يسألونني فقط عن مكان الأوعية”.
ستصل منافسات فردي الرجال وأزواج السيدات والأزواج المختلطة لذوي الاحتياجات الخاصة B2-B3 إلى نهايتها يوم الثلاثاء، حيث تتنافس العديد من فرق الجزر البريطانية على مكان على منصة التتويج.
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