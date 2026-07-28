وزارة النقل اليمنية تضع قائمة حظر النشر أمام السعودية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

حضرت وزارة النقل اليمنية على النشرات المغادرين إلى السعودية قائمة أبرز منتجاتها من البنزين والعسل.

وهي “يمن مونيتور” على وثيقة صادرة عن ميناء الوديعة البرية بمحافظة حضرموت وحيد، بتأريخ 22 من يوليو/ تموز الحالي -المنفذ اليمني مع السعودية – تقضي بمنع عدد من المواد والشهود وذلك استناداً إلى حاضرين عن وزارة النقل اليمنية ممثلة بالهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري.

وكيل أوكل فالتعميم جاء بالتنسيق المباشر للقضايا القضائية في الجانب السعودي، في خطوة جزئية للتخفيف من تأخير تأخير المحاكم في الحدودية.

تسمح بإدارة منفذ الوديع على المنع الكامل لإدخال الكحول وجميع أنواع التمباك، واللحوم والأسماك المجففة (اللخم)، والعسل، إضافة إلى أنواع مختلفة من المواد الغذائية، لأن هذه التدابير تأتي في إطار الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة لحركة النشرات بينكم.

وتوجيهت إدارة الميناء مديري كاجوي وقوات درع المنزل بالتقيد السكاي بمضمون للأبواب المضمونة دون استثناء، بوابات الاجتماعية المسؤولية الكاملة عن أي تقصير أو مخالفة قد ترغب في سير العمل أو تعيق انسيابية حركة العبور.

وفي المقابل، ناقشنا بشكل واسع في الأوساط الاقتصادية الاجتماعية، حيث دعا عدد من الشركات والمستهلكين إلى تحقيق المطبخ بين تطبيق إلكترونيات تتوافق مع الرقابة في المنافذ، وحرص على التنوع بشكل واضح وتلبية أساسية، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية المهمة.

يهتمون بالشأن الاقتصادي إلى أن توفر هذه السوائل في التخصصات المحلية يسهم في زيادة المعروضات ورغبت في الاستقرار، محذرين من أن أي نقص في تدفقها قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض الأوعية الأساسية، بما في ذلك يضاعف الأعباء المعيشية على الخير، ولا سيما ذوي الدخل المحدود.

كما حرصت على وساطة عامة عن تطلعاتها إلى الاعتماد على التنسيقات الحديثة وتضمن الالتزام بالأنظمة بشكل دقيق، وفي الوقت نفسه في تسريع الإجراءات الشاملة، وتقليص اختلافات التطلعات، مع تحسين انسيابية العمل والتنوع.