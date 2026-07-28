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وتستمر النفط في انخفاضه مع توقف الولايات المتحدة وإيران

AbdHassan28.07.2026
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وتستمر النفط في انخفاضه مع توقف الولايات المتحدة وإيران

يمن مونيتور/قسم الأخبار

وتصل أسعار النفط في يوم الثلاثاء إلى ما يعادل أكثر من دولار وسط الآمال في التواصل مع اتفاقية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران التي تمثل تغييرًا كبيرًا في تدفقات الطاقة العالمية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.47 دولار بما في ذلك 1.66 غبار إلى 86.89 دولار بحلول الساعة 03:26 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ 20 يوليو/تموز.

حيث أدى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 81.16 دولار، بانخفاض 1.45 دولار أو 1.76 دولار، وهو أيضًا أقل مستوى له منذ 20 يوليو/ تموز.

وقد بدأت كلاين قد رجعت فجأة لذلك قررت عدم الاتصال بالآخر بعد أن تعلقت بمبادرة الضربات ضد إيران وتعرف الأسبوع.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إن الولايات المتحدة تجري “حادثة جيدة” مع إيران، ولا توجد فرصة للوصول إلى حل. ومع ذلك، أشارت إلى أن الضربات الأمريكية ستساهم في حالة عدم المساهمة، في حين أن إيران لا تملك حقوق ملكية فيما يتعلق بالانتقامي.

وقال توني سيكامور لديه آي جي في هذه المقالة “في الوقت الحالي، حضر الارتياح منكم إلى فرق لتخفيف تخفيف حدة المهام وإخفاء هجمات الحوثيين على الذكاء الاصطناعي السعودية. ومع ذلك، لا يزال الوضع متقلب بشكل غير عادي”.

ويسعد أفراح الزوبة وزيرة الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها ولياما والمدعومة من السعودية إن الحوثيين يرحبون بمحاكاة نموذج ‌الإيراني الرامي إلى حركة الملاحة في مضيق هرمز أحمر وتطبيقه في البحر عبر الشحن في مضيق ‌باب المندب.

وتأثرت أيضا بالأنباء التي أعلنت أن محطة البحر الأسود التابعة لاتحاد الطائرات بحر غزوين على الساحل الروسي وباشرت عمليات تحميل وتوقف بعد أسبوع من هجمات ‌الطائرات الطويلة الأوكرانية. ومع ذلك، المحللون من أن يمتد العمل بشكل كبير إلى البحر الأحمر ولا يزال مستمرًا بعد أن تقوم السعودية بإسقاط الطائرات المروحية وكانت منشآت عالمية، بما في ذلك منشآت في الرياض.

وذكرت المملكة أن هذه الطائرات أطلقت من العراق من قبل الحرس المسلح المدعوم من إيران، وملكت حق الرد.

من ناحية أخرى، قال حلفاء إيران من الحوثيين في اليمن واستهدفوا خط شرق-غرب الذي ينقل النفط إلى ميناء ينبع الرئيسي البحر للسعودية على الأحمر، ردا على توغل الخطوط الجوية السعودية.

(رويترز)

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AbdHassan28.07.2026
17
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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