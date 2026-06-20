فحمان والهلال وشباب الأبيض إلى دور الـ32 من كأس الجمهورية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

اكتملت هوية ثلاثة فرق جديدة تأهلت إلى دور الـ32 من بطولة كأس الجمهورية لكرة القدم، بعد أن حسمت فرق فحمان أبين، وشباب الأبيض، وهلال الحديدة مواجهاتها في الدور التمهيدي، السبت، بنتائج متفاوتة.

وحقق فحمان أبين أكبر أمهات دور التشغيل، وأكتسح اتحاد العدين بعشرة أهداف دون رد، في المباراة التي خسرها نادي فحمان بمديرية مودية، ليحجز بطاقة العبور بجدارة.

وتألق مهاجم فحمان علي مشهوره ستة أهداف (سوبر هاتريك مزدوج)، فيما بدلا من تسجيل البقاء كل من محمد دمبر، وتأخرت سمير، وأحمد ياسين، وناجي أمين.

وفي تعز، انتزع بطاقة شباب البيضاء التأشيرات المسموح به على ميناء المكا جواز 2-1، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الشهداء.

وافتتح ياسين الشيوعي التسجيل لشباب الأبيض في الدقيقة 27، قبل أن يتمكن أحمد ياسين عاصم من التعادل لميناء المخا في الدقيقة 83، إلا أن علي العبيدي المتميز هدف الفوز في الدقيقة 89، ليقود شباب الأبيض إلى الدور التالي.

في ملعب الظرافي في صنعاء، يفترض هلال الحديد أفضل منه تمامًا على منافسه قراو الجوف، وحقق فوزًا معقولًا بأهداف دون مقابل، ليكمل عقد المتأهلين إلى دور الـ32 من البطولة.