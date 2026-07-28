خطة روني أوسوليفان للانسحاب من لعبة السنوكر مع بدء وداع بطولة العالم | أخرى | رياضة

يعتقد روني أوسوليفان أن عام 2028 قد يكون العام الذي يتقاعد فيه من لعبة السنوكر – إذا خرج من قائمة أفضل 16 لاعبًا. واعترف اللاعب البالغ من العمر 50 عامًا بأنه بدأ يشعر بكل شهر وسنة من عمره.

لقد بدأ موسمه الخامس والثلاثين على التوالي في لعبة السنوكر ببداية قوية في بطولة شنغهاي ماسترز، متغلبًا على اللاعب الصيني البالغ من العمر 18 عامًا ليو لينهاو بنتيجة 6-1. انخفض تصنيف أوسوليفان إلى المركز 14 على مستوى العالم، وإذا انخفض إلى المركز 16، فسيتعين عليه تأهيل نفسه لبطولة العالم للسنوكر العام المقبل. لا يزال بطل العالم سبع مرات متساويًا مع ستيفن هندري وهو يائس لتحطيم الرقم القياسي. ومع ذلك، حتى أوسوليفان يعترف بأن الوقت ليس في صالحه.

وفي حديثه بعد فوزه في الصين، قال أوسوليفان: “أنا سعيد لأنني وصلت إلى نهاية مسيرتي المهنية وليس علي أن أواجه هذه المواهب الصينية الشابة كثيرًا. لأنهم مثل الآلات تمامًا. إنهم استثنائيون. يجب أن أكون واقعيًا.

“عمري الآن 50 عامًا. ألعب لمدة ساعتين وأحتاج إلى الاستلقاء لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات. من الصعب جدًا بالنسبة لي أن أعود مرة أخرى. هذه المباراة، حسنًا، ليس عليك الركض في الملعب. ذهنيًا، عليك التركيز. إنه أمر مرهق. عندما تكون صغيرًا، يمكنك الاستمرار لمدة ساعة فقط دون أن تتعب.

“الآن، أنا بحاجة إلى الاستلقاء. ترى أجدادك، ينامون في كراسيهم. تشعر بالتعب قليلاً. يجب أن أكون واقعيًا بشأن ما هو ممكن. فقط عليك أن تقبل ذلك. خاصة عندما ترى موهبة كهذه، لا يمكنك محاربتها.

“أود أن أفوز ببطولة عالم أخرى. لقد حصلت على محاولتين للقيام بذلك. لمدة ثلاث سنوات سابقة لم أكن أتمكن من تقديم الإشارات بشكل جيد بما فيه الكفاية. لذلك أشعر أنه إذا كان بإمكاني العثور على القليل من الإشارات وبعض الشكل في شيفيلد، فمن يدري؟ “

“إذا لم أفعل ذلك هذا العام أو العام المقبل، فلن يحدث ذلك أبدًا. أنا سعيد بمسيرتي المهنية. أنا سعيد بالطريقة التي سارت بها الأمور. سأحاول الاستمتاع بالسنتين المقبلتين. سأعيد تقييم الأمر في عام 2028. إذا سارت الأمور بشكل جيد حقًا وفاجأت نفسي، فربما يمكنك تمديدها. عليك أن تكون واقعيًا”.

وأوضح أوسوليفان أيضًا أنه لن يتنافس في أي تصفيات لبطولة العالم للسنوكر إذا خرج من المراكز الـ16 الأولى. ولتوضيح ذلك تمامًا، قال: “بالتأكيد لن ألعب تصفيات، ضع الأمر على هذا النحو.

“لن تراني أذهب إلى بارنسلي وأحاول الفوز بمباريات التصفيات وكل هذه الأشياء. يجب أن أكون واقعيًا، إذا حدث ذلك، فمن الواضح أن هذه هي نهاية مسيرتي. آمل أن أتمكن من الاستمرار لمدة موسمين آخرين على الأقل”.

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