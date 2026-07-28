سوق اتصال إنترنت الأشياء الخلوية ينشط

بعد بضع سنوات من الطلب الضعيف نسبيًا، بدأ سوق إنترنت الأشياء الخلوي (IoT) في الظهور مرة أخرى، وتقول دراسة أجرتها شركة أبحاث سوق إنترنت الأشياء Berg Insight إن إيرادات اتصال إنترنت الأشياء العالمية زادت بنسبة 5٪ لتصل إلى 14.5 مليار يورو في عام 2025، مع زيادة العدد العالمي لاتصالات إنترنت الأشياء الخلوية بنسبة 11٪ لتصل إلى 4.2 مليار في نهاية عام 2025، وهو ما يعادل ما يزيد قليلاً عن ثلث جميع اشتراكات الهاتف المحمول.

سوق اتصالات M2M/IoT العالمي قام التقرير بتحليل أحدث الاتجاهات والتطورات في مجال إنترنت الأشياء الخلوية والشبكات اللاسلكية منخفضة الطاقة. وركزت على التطورات المتعمقة ومنظور مشغلي شبكات الهاتف المحمول في سوق الاتصالات العالمية من آلة إلى آلة (M2M) وإنترنت الأشياء.

في المجمل، وجدت الدراسة أن مقدمي الخدمات المُدارة لإنترنت الأشياء لديهم أكثر من 250 مليون اتصال إنترنت الأشياء الخلوي تحت الإدارة في نهاية عام 2025، وحوالي 1.9 مليار يورو من الإيرادات السنوية. ومع ذلك، انخفض متوسط ​​العائد لكل مستخدم شهريًا بنسبة 7% ليصل إلى 0.31 يورو، وشكلت إيرادات اتصال إنترنت الأشياء ما بين 1 إلى 4% من إيرادات الخدمة لأكبر مجموعات مشغلي شبكات الهاتف المحمول.

للمضي قدمًا، تتوقع شركة Berg Insight أنه بحلول عام 2030، سيكون هناك 6.5 مليار جهاز إنترنت الأشياء متصلاً بالشبكات الخلوية في جميع أنحاء العالم، مما يولد إيرادات اتصال سنوية تبلغ 21 مليار يورو.

وسلط التقرير الضوء على شركة تشاينا موبايل باعتبارها أكبر مزود في العالم لخدمات اتصال إنترنت الأشياء الخلوية، مستفيدة من مكانتها باعتبارها شركة الهاتف المحمول التي تسيطر عليها الدولة في أكبر سوق لإنترنت الأشياء. وفي نهاية عام 2025، أعلن المشغل عن 1.48 مليار اتصال إنترنت الأشياء الخلوي ومعدل نمو سنوي قدره 5%.

واحتلت المنافستان تشاينا تيليكوم وتشاينا يونيكوم المركزين الثاني والثالث، مع 746 مليون و723 مليون اتصال على التوالي.

وتحتل أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية المرتبة الثانية والثالثة من أكبر الأسواق لاتصالات إنترنت الأشياء، مع 321 مليون و313 مليون اتصال إنترنت الأشياء، على التوالي، في نهاية عام 2025. وعلى النقيض من الصين، فإن التطورات في هذه المناطق مدفوعة إلى حد كبير بالمصالح التجارية.

ومن بين المشغلين الغربيين، احتلت فودافون المرتبة الأولى والرابع بشكل عام مع 234 مليون اتصال، تليها AT&T مع 160 مليون في المركز الخامس.

سجلت شركة Airtel في الهند أعلى معدل نمو سنوي، مع زيادة اتصالات إنترنت الأشياء بنسبة 115% إلى 69 مليونًا. كان لدى Verizon وDeutsche Telekom ما بين 62 إلى 69 مليون اتصال إنترنت الأشياء الخلوي لكل منهما. وكانت Telefónica وKDDI Orange آخر اللاعبين في المراكز العشرة الأولى، مع حوالي 59 مليون و58 مليون اتصال على التوالي.

تعد السيارة المتصلة حاليًا واحدة من أقوى حالات الاستخدام، حيث أن أكثر من 90٪ من السيارات الجديدة المباعة تتميز باتصال خلوي مدمج في المناطق. مجالات التطبيق الرئيسية الأخرى هي إدارة أسطول المركبات التجارية، وقياس المرافق الذكية وأنظمة الإنذار المراقبة.

وأشار بيرج أيضًا إلى أن مقدمي الخدمات المُدارة لإنترنت الأشياء يلعبون دورًا رئيسيًا في النظام البيئي. وفي حين شددت على أن التمييز بين أعمال إنترنت الأشياء الخاصة بمشغلي شبكات الهاتف المحمول ومقدمي الخدمات المدارة لإنترنت الأشياء أصبح أقل وضوحًا، فقد لاحظت أن الأخير يفيد موقعهم المستقل عن الشبكة وقدرتهم على تجميع شبكات متنقلة متعددة من خلال اتفاقيات التجوال، وهوية المشترك الدولي للهاتف المحمول المدعومة وملفات تعريف وحدة هوية المشترك المضمنة.

وسلط التقرير الضوء أيضًا على كيف أن شركات الخدمات المدارة، نظرًا لطبيعة أعمالها، أصبحت دولية بشكل متزايد، مما يدعم العملاء في أجزاء كثيرة من العالم.

ومن بين اللاعبين “المهمين” في هذه الفئة 1Global، و1NCE، و1oT، وAeris، وAirnity، وBics، وCSL Group، وCubic، وEmnify، وEseye، وFloLive، وGiesecke+Devrient، وHologram، وKajeet، وKore، وLenovo Connect، وMonogoto، وOnomondo، وPelion، وSemtech، وSoracom، وTata Communications، وTeal، وTelit Cinterion، فيلوس إنترنت الأشياء والمنطق اللاسلكي.