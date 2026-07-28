الخنبشي مانوك تفعيل مجلس التعليم الفني بحضرموت صفة مع القطاع الخاص

يمن مونيتور/قسم الأخبار

ناقش عضو مجلس الرقابة المتخصصة ومحافظ حضرموت، سالم أحمد الخنبشي، الثلاثاء، تخصصات تفعيل مجلس التعليم الفني بالمحافظة، تجزئة بين أقسام القطاع الفني والقطاع الخاص، بما في ذلك سهم في موامة مختلفات التعليم مع أساسيات سوق العمل يدعم التنمية الاقتصادية.

حسب المكتب الإعلامي لمحافظة حضرموت، استعرض الاجتماع، يتوجه إلى مدير مكتب وزارة التعليم الفني المتميز للمحترفين للسيد سالم صلاح باجابر، بعد غرفة التجارة وصناعة حضرموت عبدالرحمن باجرش، وكم من الشهر، برنامج “شركاء التعليم الفني”، والنتائج التي قررت تحريرها الملتقى الأخير، إضافة إلى أعضاء الموقع بين مكتب التعليم العالي للتعديل التجارة المختلفة، واختلاف التعليل لبرامج خفيفة.

كما يناقش الاجتماع إنشاء مجلس للتعليم الفني في حضرموت لائحة تنظيم تخصصاته وآليات عمله، إلى جانب بحث اللائحة التنظيمية للشراكة بين التعليم الفني والقطاع الخاص، بما في ذلك تكامل بين المنظمات التعليمية والقطاع الإنتاجي.

اختصاصات الخنبشي ذات أهمية اشتراك مع القطاع الخاص فقط جزئياً بشكل رئيسي في تطوير القطاع التعليمي الفني، مشدداً على نسبة معينة من الفعالية في الكوادر الوطنية، وإعداد برامج تدريب تستجيب لمتطلبات سوق العمل وتدعم مختلفة بالكفاءات تفعيل.

المساهمة في أهمية تقديم التسهيلات اللازمة لنجاح الشراكات بين القطاع الخاص وقطاع التعليم الفني، وإدراج المشاريع ذات التصميم ضمن الاختزال، مع التوسع في فرص التدريب العملي والخدمات المتنوعة، بما في ذلك استيعاب خريجي التخصصات الفنية المتقدمة، لا سيما في مجالات التعاون والتكييف، مع الطاقة الشمسية، والهيدروليك، وغيرها من التخصصات التي تشهد سوق العمل.