تدخل الاتصالات الفضائية المرحلة التالية حيث ترفع SpaceX المخاطر

مع اكتساب ارتفاعات أعلى مع كل شهر قادم، يتم تعريف صناعة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية المزدهرة من خلال ثلاثة اتجاهات رئيسية، مع ظل على شكل ستارلينك يلقي مباشرة عبر صناعة حيث يريد المشغلون المزيد من السيطرة، وأصبحت السيادة ميزة تنافسية، كما يقول بحث من GSMA Intelligence.

ال متعقب الأقمار الصناعية وNTN، الربع الثاني من عام 2026: SpaceX تتجه نحو النجوم وسلط التقرير الضوء على نشاط السوق حتى نهاية يونيو 2026، ووجد أن هناك 132 مشغلاً لديهم خدمة عبر الأقمار الصناعية في جميع أنحاء العالم، يتم تعريفهم على أنهم مشغلون فريدون أو مجموعات مشغلين تدير كوكبة مباشرة أو تقدم اتصالاً عبر الأقمار الصناعية من خلال شراكة واحدة أو أكثر. كان هذا سبعة مشغلين أكثر مما كان عليه قبل ثلاثة أشهر.

ومن بينها، كان 43 منها قيد التشغيل، أي أكثر مما كان عليه في نهاية مارس 2026، وكان 89 منها قيد التخطيط أو الاختبار، بزيادة ستة على أساس ربع سنوي. وبحلول نهاية يونيو 2026، كانت هذه الخدمات تدعم 6,120 اتصالاً متنقلاً، وهو ما يمثل 68% من إجمالي قاعدة الاتصالات المتنقلة.

من بين أبرز الأحداث في الصناعة المذكورة في التقرير، كان الأهم هو الاكتتاب العام الأولي لشركة SpaceX بقيمة 75 مليار دولار والذي كان يُنظر إليه على أنه يعزز مكانة Starlink باعتبارها اللاعب المهيمن على الأقمار الصناعية، لكن تحليل GSMA Intelligence يشير إلى أن فرصة سوق الهاتف المحمول المعلنة البالغة 740 مليار دولار أكبر بكثير من السوق التي يمكن التعامل معها بشكل واقعي، والتي نقدرها بحوالي 15 مليار دولار سنويًا.

بشكل عام، أضافت Starlink حوالي 400 قمر صناعي إلى المدار في الربع الثاني من عام 2026، مما رفع النشر الحالي إلى 10400 بشكل عام و87٪ من مجموعتها الأولية المخطط لها. وقالت استخبارات GSMA إن التركيز ينصب الآن على عمليات نشر الأقمار الصناعية V2 وV3 المقبلة والتي من المتوقع أن تحمل قدرات وقدرات تقنية محسنة. ومع ذلك، أشار المحلل إلى أن كيفية خدمة القدرة هو سؤال مختلف تمامًا سواء عبر الشراكات الخلوية الحالية أو الذهاب مباشرة إلى المستهلك.

كان الاتجاه الرئيسي الآخر هو المشروع المشترك للأقمار الصناعية الأمريكية بين أكبر ثلاث شركات للهاتف المحمول في البلاد، والذي قال إن معلومات GSMA تشير إلى تحول بعيدًا عن الاعتماد فقط على مقدمي الأقمار الصناعية الخارجيين، مع احتمال أن تصبح نماذج المضيف المحايد والبنية التحتية المشتركة أكثر شيوعًا عالميًا.

في الواقع، أشار التقرير إلى أنه بدلاً من الاعتماد حصريًا على مقدمي الخدمات الخارجيين، كان المشغلون يتبعون نهج مضيف محايد مشترك لتحسين الاقتصاد والتأثير على خرائط طريق التكنولوجيا وتقليل الاعتماد على أي كوكبة واحدة.

وأضافت أن هذه الخطوة تعزز أيضًا موقف اللاعبين الموجهين نحو البيع بالجملة مثل AST SpaceMobile، التي لديها حاليًا 39 شراكة مشغلين مخطط لها على الرغم من كوكبة أولية مكونة من سبعة أقمار صناعية فقط. وقال هذا إن المحلل كان أيضًا النموذج الذي تصوره Viasat وSpace42 مع مشروع Equatys JV المخطط له، ويعتقد أن هذا يمكن أن يصبح نموذجًا للبلدان الأخرى، مما يحول مقدمي الأقمار الصناعية نحو أدوار البنية التحتية وتقاسم القدرات بدلاً من الشراكات الثنائية الحصرية.

ومن العناصر والاتجاهات الرئيسية الأخرى فيما يتعلق بالشراكات الساتلية مسألة السيادة. وتبين أن هذا الأمر مدفوع بشكل متزايد بالأمن القومي وملكية البيانات والاعتبارات التنظيمية، لا سيما في أوروبا، حيث يبحث المشغلون والحكومات عن بدائل للاعتماد على النظم البيئية التكنولوجية الأمريكية والصينية.

ومن خلال الاستشهاد بمثال يوضح ظهور البدائل المتوافقة إقليمياً، سلط التقرير الضوء على شراكة Telefónica Germany مع OQ وإطلاق برنامج Satellite Connect Europe.

وأكدت استخبارات GSMA أنه بالنسبة للمشغلين، فإن المخاوف المتعلقة بالسيادة تشجع استراتيجيات الشركاء المتعددين – يبلغ متوسط ​​عدد شراكات الأقمار الصناعية لكل مشغل الآن 1.5 شراكة – بينما بالنسبة لشركات الأقمار الصناعية، أصبحت المواءمة التنظيمية والشراكات المحلية والوصول إلى الطيف لا تقل أهمية عن القدرة التقنية للحصول على العقود المستقبلية.