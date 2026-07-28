قرار آدم رامزي بيتي غير المعتاد قبل التشدق التلفزيوني والبيان حول الخلاف العائلي | أخرى | رياضة

أدى القرار غير المعتاد الذي اتخذه آدم رامزي بيتي بأخذ لقب زوجته إلى إصابة جوردون رامزي بالذهول. وعقد اللاعب الأولمبي السابق قرانه على هولي، الابنة الكبرى الثانية للطاهي الشهير رامزي، في نهاية العام الماضي. وهما الآن ينتظران طفلاً معًا، بينما كانت هولي حاضرة لمشاهدة رامزي-بيتي وهو يلعب في ألعاب الكومنولث هذا الصيف.

في تطور مفاجئ لحفل زفافهما، قرر السباح اعتماد لقب شريكه. وأبلغوا جوردون وزوجته تانا بقرارهم في الليلة التي سبقت الحفل في ديسمبر. وفي وقت سابق من هذا العام، اعترف جوردون بأنه فوجئ قائلاً: “لقد أخبرونا في الليلة التي سبقت حفل الزفاف. لقد فقدت الكلمات. اقتراح رائع. حديث للغاية”.

تم زواج رامزي بيتي وسط خلاف مع عائلته، وخاصة والدته المنفصلة عنه.

وفي المقابلة نفسها، دحض جوردون ما تردد عن تعمد استبعاد والدي نجم السباحة من المناسبة، كما زعموا.

قال: “إنه أمر مزعج. كل هذا من جانبهم، لأننا لم نفعل شيئًا، لا شيء مما قرأته: لا وقاحة ولا جهل”.

“لقد رحبنا بهم. أرسلنا لهم سيارة يقودها سائق ليحضروا إلى حفل الخطوبة وعاملناهم مثل الملوك. لذا فإن التعرض لهذا الوابل من الصحافة كان مؤلمًا للغاية. أخذت تانا الأمر على محمل الجد”.

واستأنف البطل الأولمبي ست مرات المنافسة هذا الشهر في دورة ألعاب الكومنولث وحصل على ميداليتين برونزيتين في سباقي 50 متر و100 متر صدر.

وبدعم من زوجته، أثار جدلاً برده على نتيجة حصوله على المركز الثالث في سباق 100 متر عندما قال إنه “يعمل بجهد أكبر بكثير مما هو مكتوب على لوحة النتائج”.

ظهر جدل إضافي عندما اعترف اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا بأن الميداليات التي حصل عليها في جلاسكو هذا الشهر لا تحمل أهمية كبيرة بالنسبة له.

وقال: “بدون غطرسة، إنها مجرد قطعة معدنية ليست بهذه الأهمية حقًا. لا أحتفظ بأي ميداليات، فقط الميداليات الأولمبية. لدي الذكريات”.

وبدون الخوض في التفاصيل، بدا أن رامزي بيتي يلمح إلى المشاكل العائلية التي يواجهها وأشار إلى أنها ربما ساهمت في خسارته الذهب.

قال في المقابلة: “الأمر صعب لأنني أعرف مدى صعوبة عملي. أعرف ما مررت به، وهذا ليس خطأ مني. إنه يؤثر سلبًا”.

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