بهدف تلبية متطلبات الاتصال لما يصل إلى 175000 شخص من المتوقع أن يحضروا المهرجان الذي يستمر لمدة أسبوع، قامت National Eisteddfod بإشراك VodafoneThree لنشر تغطية 4G و5G مخصصة عبر بصمة التجمع الثقافي الويلزي الشهير.

يُعقد مهرجان Eisteddfod الوطني في ويلز خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس من كل عام، ويضم مجموعة من الأحداث احتفالًا بالثقافة واللغة الويلزية.

هذا العام، يقام الحدث في لانتود (لاندودوخ)، بيمبروكشاير، ومن العارضين والشركات المحلية التي تقوم بمعالجة المدفوعات إلى المذيعين الذين يشاركون المحتوى والمنظمين الذين ينسقون النشاط عبر الموقع، يعد الاتصال الموثوق ضروريًا لسلاسة سير الحدث.

ستقوم VodafoneThree بتعزيز قدرة الشبكة في هذا الحدث وما بعده، وستساعد سعة الشبكة المحسنة في دعم الآلاف من الأشخاص والمنظمات الذين يجتمعون معًا لإحياء Eisteddfod الوطني.

ويُزعم أن هذا يضمن أن عملاء Vodafone وThree الذين يزورون موقع المهرجان ويعملون فيه سيستمتعون بأعلى سرعات البيانات، بالإضافة إلى أقوى المكالمات الصوتية، حتى عندما يكون الحدث في أكثر أوقاته ازدحامًا.

سيأتي الاتصال المعزز من سارية متنقلة مؤقتة تُعرف باسم خلية على عجلات (COW). يتم نشر الصواري بشكل روتيني في بعض المهرجانات والعروض الزراعية والأحداث الرياضية الأكثر ازدحامًا في المملكة المتحدة. وهذا يشمل أمثال جلاستونبري، ورويال آسكوت، ومهرجان جودوود للسرعة، ومهرجان بريستول الدولي للمناطيد.

تدعم COWs المهرجانات الموسيقية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك Reading and Leeds وLatitude وDownload وBestival وWilderness وBST Hyde Park.

ستتلقى بعض الأحداث أكثر من بقرة واحدة اعتمادًا على التضاريس وحجم منطقة الحدث والعدد المقدر للحاضرين. ومن خلال الترقية الأخيرة، تدعم غالبية البقرات الآن تغطية Vodafone وThree 4G و5G.

في مهرجان شلتنهام للسباق في وقت سابق من عام 2026، يُزعم أن VodafoneThree COWs قد قدمت سعة أكبر، بالإضافة إلى سرعات تنزيل أسرع (تنزيل 1.4 جيجابت في الثانية) وسرعات رفع (تحميل 190 ميجابت في الثانية)، أكثر من أي مشغل آخر في الحدث. خلال المهرجان، شهدت الأبقار زيادة في استخدام البيانات، ويبدو أنها تعاملت مع ما يكفي من البيانات لبث أكثر من 38000 ساعة من سباق الخيل.

في وقت سابق من صيف عام 2026، حضرت COW العرض الملكي الويلزي لدعم الشبكة المحلية، ونتيجة لذلك، شهدت استخدام بيانات كافية لمشاركة أكثر من 13 مليون صورة للحدث على وسائل التواصل الاجتماعي.

قال أندريا دونا، كبير مسؤولي الشبكة في VodafoneThree، “هذا العام، سنقوم بإحضار قطيع الأبقار الخاص بنا إلى بعض أكبر الأحداث الخاصة في المملكة المتحدة، مما يوفر تغطية سريعة وموثوقة لعملائنا”. “من رواد المهرجان الذين يشاركون زيارتهم على وسائل التواصل الاجتماعي إلى المنظمين والبائعين الذين يعتمدون على الاتصال لمواصلة تداولهم، ستكون البقرات لدينا موجودة لتوفير أفضل اتصال ممكن لعملائنا، أينما كانوا.”