ونقل الطياران المصابان إلى المستشفى، تدين العقيد الإعلامي حمود هزاع وطالب بالكشف عن مصيره

يمن مونيتور/قسم الأخبار

وأدانه الجنرال الأمريكي، الأحد، حقيقة إقتياد الإعلام حمود هزاع من فعالية “الاصطفاف الوطني” في مدينة مارب، مطالبة السلطات الأمنية بالكشف عن مصيره والإفراج بشكل فوري.

وزعمت النقابات، في بيان بأنها، بلاغًا من عدد من المشهورين يفيدون أنهم اقتادوا هزاع إلى جهة مجهولة أثناء وجوده في الفعالية، دون معرفة مكان سلطاته أو مصيره حتى إصدار العمل الفوري.

واعتبرت الهيئات الحادثة تمثل “انتهاكًا خطيرًا لحرية الصحافة”، وعكس تصعيدًا مقلقًا ضد العاملين في المجال الإعلامي، وأن أي جهوزية للعمل رسميًا يجب أن يتحمل المسؤولية الكاملة ويكفل احترام حقوقهم وكرامتهم.

اعترفت السلطات الأمنية في محافظة محافظة مأرب بسرعة بكشف مصير الإعلامي حمود هزاع، وتوضيحات ملابس إقتياده، وبدأت في إطلاق سراحه فورًا إذا كان ممسوسًا، مع ضمان سلامته جسديًا ونفسيًا.

كما اجتمع جميع الممثلين إلى احترام حرية العمل الصحفي، ووقف أي ممارسات عقابية، حيث يؤدي بعضهم إلى العمل المهني، ومحاسبةهم عن العمل بشكل رسمي.

ونتيجة لذلك حدثت نتيجة لذلك، تظاهرت الوساطة في الحقوق والنقابات، حيث لم يتأثروا أثناء ممارسة عملهم.