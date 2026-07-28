يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وأكد الرئيس اليمني يستخدم محسن الزنداني أن العاصمة المؤقتة عدن ت الرائدة الحكومة في المرحلة الحالية، حيث يقوم مركز الدولة، مشدداً على المضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات و عاجلة، كما تمكن الخدمات الأساسية، والصلاحية الأمنية، وإنهاء الاختلالات التي ماتت خلال السنوات الماضية.

وجاءت تحتوى الزنداني خلال اجتماعه، الثلاثاء، مع وزير الدولة محافظ عدن عبدالرحمن شيخ وقيادات السلطة المحلية، حيث يناقش مستوى الخدمات في المدينة، وسبل تسريع الإصلاحات الإدارية والتنموية، إلى جانب وضع الحلول العملية للتحديات التي تواجهها بشكل بسيط.

وتتعهد برأسها على أن نجاح المرحلة تتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والسلطة المحلية، وتقوم على تكامل الرغبة في الرغبة والمساءلة، بما في ذلك الاستعادة على تحسين الخدمات واستعادة الثقة بمؤسسات الدولة.

حيث أن الحكومة تمتلك رؤية واضحة للمضي في المسار الإصلاحي الوطني، وعدم الاختلالات التي أثقل أداء الدولة، مضيفاً أن بناء دولة قوية يبدأ من كفؤة وفاعلة تعمل وفق القانون وتتطلب للمحاسبة.

وقال الزنداني إن إدراك الثقة لن يتحقق إلا عبر وقاد خدماتها الناشئة ومسؤوليها، معتبراً أن نتعامل مع الدولة ولا نعرف أهمية إصلاح معركة استكمال الدولة وإنهاء الانقلاب على الحوثيين.

واستهدف خطة مشتركة بين الحكومة والسلطة المحلية تتضمن حلولًا لمعالجة الاختلالات في فترات زمنية مختلفة، وإعادة بناء مؤسسات على أسس موثوقة ونزاهة والكفاءة، مع توسيع مشاركة الحليب الخاص في جهود التطوير.

كما أكدت أهمية استعادة الوجه الحضاري لمدينة عدن من خلال تطوير الخدمات، وتأهيل البنية التحتية للإنترنت، ومتابعة المعالم الثقافية التاريخية، وتنشيط الحركة الثقافية، بما في ذلك إعادة للمدينة مكانتها التاريخية كمركز للتنوع والانفتاح.

من جانبها، تستعرض القيادة المحلية أبرز التحديات التي تواجهها، من خلال تقديمها مسائل الخدمات الجديدة، إضافة إلى المهارات المهمة في قطاع البيانات الرقمية، والجهود المبذولة بالتنسيق مع الحكومة، أدوات الحاجة إلى الحاجة إلى الكهرباء، بعيدًا عن الروبوتات في الوقت المناسب، إلى جانب نقص المعرفة، جاهزية بناء الوظائف، وترخيص الأمن.

وأشادت السلطة المحلية بدعم رئيس الوزراء ومتابعته لملفات مستمرة، ودائما أن الحكومة الحالية تبدي جديدة في التعامل مع التحديات بالرغم من الصعوبات الاقتصادية التي تمارسها في البلاد.