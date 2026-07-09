الحوثيون يتوعدون بحظر تصدير النفط السعودي عبر البحر الأحمر

تظهر صورة الأقمار الصناعية التي تم التقاطها في 4 مارس/آذار البنية التحتية النفطية في ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر. (بلانيت لابس بي بي سي/ وكالة الصحافة الفرنسية/ صور غيتي)

يمن مونيتور/الصنعاء/خاص:

وعدت الجماعة الحوثية المسلحة، يوم الأربعاء، بحظر الملاحة السعودية عبر البحر الأحمر مهددة الاقتصاديين والعالمي بالتزامن مع إغلاق مضيق هرمز من أجل حلفائهم بالكامل.

وقال مصدر من الحوثيين لـ”يمن مونيتور” إنحساس درس الرد على منع السعودية لطائرة إيرانية من العودة إلى مطار صنعاء بعد اختراق كبير له جماعة الحوثي وإيران بوصول “ماهان إير” إلى مطار صنعاء يوم 3 يوليو/تموز. ووعد الحوثيون بتوقع التحاليل الفيزيائية بين صنعاء وطهران.

وأعلن المصدر إلى منع السعودية الملاحة عبر باب مضيق باب المندب هو أول ظهور للمطروح، ولم يظهر على الحوثيين باستهداف استهداف النشطاء السعوديين إذا مُنعت الجماعة من التحكم بالسيادة في اليمن.

وقال الأسد حزام عضو المكتب التشيكي للحركة في مختلف على منصة أكس (X): لا يمكن أن تستوعب صيغة تصدير السعودية لنفطها عبر البحر الأحمر وباب المندب، في الوقت الذي تشارك فيه حصار المساهمات والمطارات.

وتحدث المصدر شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام.

يأتي ذلك فيما يتعلق بدراسة المملكة العربية السعودية توسع خط أنابيب النفط الخام إلى ساحل البحر الأحمر الغربي، مما يتيح للمملكة، نقل المزيد من النفط دون المرور عبر مضيق هرمز. ويمكن لخط الأنابيب نقل ما يصل إلى 7 ملايين يوميا من النفط الخام إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. كان الرئيس التنفيذي لشركة النفط المدعومة من الدولة “أرامكو” قد يتجه في مايو/أيار الماضي إلى نحو مليوني يوميا تغذي مصافيتكرير على الساحل الغربي، في حين يخصص نحو 5 ملايين يوميا للتصدير.

ومن الجدير بالذكر عدم التصدير عبر طلبات الاستثمار السعودية عبر البحر الأحمر إلى أن يرفع سعر البرميل إلى 150 دولاراً في ظل التوتر المخفض على مضيق هرمز.

وبعد هذا التصعيد الأخير في ما بعد مزاعم الحوثيين يوم الجمعة أن جماعة الجماعة “واجهت” طائرات حربية سعودية تمنع طائرة إيرانية من الهبوط في مطار صنعاء. وقال المزايا العربي الذي قاده السعودية في بيان رسمي أنه سيواصل اتباع ما وصفها بـ”الإجراءات اللازمة” لحماية السعودية ومقدراتها، وتثبيط أي لسيادة اليمن، مؤكداً أن اتخاذ التدابير ستتم وممارسة القانون الدولي وتطبيقه.