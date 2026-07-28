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للمرة الثانية في الربع.. الدفاع السعودي يؤكد الأسلحة المسيّرات انطلقت من العراق

AbdHassan29.07.2026
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للمرة الثانية في الربع.. الدفاع السعودي يؤكد الأسلحة المسيّرات انطلقت من العراق

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

قرر وزير الدفاع السعودي، مساء الثلاثاء، أن يلتزم بعدد من الطائرات التي ستشرف على استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية للمملكة خلال .

وأوضح الواضح الرسمي باسم الوزارة، اللواء الركن تركي المالكي، أن هذه المحاولات فقط “انطلقت مجددًا من الاهتمام العراقي، ونفذتها مليشيات إرهابية تابعة لإيران”.

ومالكي على “حق المملكة الأصيل في الدفاع عن نفسها ومقدراتها”، مؤكدًا احتفاظ الرياض “بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين”.

في السياق، أدانت السعودية بعبارات ترانزيت المليشيات التابعة لإيران في العراق في حزمة مسيرات لاستهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية.

يوجد في بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية عزمها على حفظ أمنها وسيادتها والاحتفاظ بها بحقها في الرد على مصادر الاثنين، وأن على العراق اتخاذ التدابير اللازمة لمنع استخدام القضاءه “منطلقاً للعدوان”.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من إتهام وتحرره السعودية، حيث حصرته أراضيها لهجمات ديناميكيات انطلقت من عيون العراقيين.

ومساء اليوم المجموعات الحوثية، استهداف(NCC GHAZAL) النفطية السعودية واجبارها على تغيير مسارها.

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AbdHassan29.07.2026
15
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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