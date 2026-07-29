مقابلة: فابريزيو بيلوتي، مدير تكنولوجيا المعلومات، أستون مارتن للفورمولا 1

في قاعة مجلس الإدارة في الحرم التكنولوجي لشركته بالقرب من حلبة سيلفرستون، يفكر فابريزيو بيلوتي، مدير تكنولوجيا المعلومات في Aston Martin Aramco Formula One، في ما يعنيه كونك قائدًا رقميًا لفريق سباق سيارات مشهور عالميًا: “إنه عمل كثير”.

تحدثت مجلة Computer Weekly حصريًا إلى Pilotti في الفترة التي سبقت سباق الجائزة الكبرى البريطاني الأخير. وقد وصل إلى الحرم التكنولوجي التابع لشركة Aston Martin Racing (AMR) قبل الساعة السابعة صباحًا وسيغادر في وقت متأخر من المساء بعد عشاء عمل. بصفته المدير التنفيذي المسؤول عن تكنولوجيا المعلومات الأساسية للفريق، فهو يتحمل مسؤوليات متعددة في جميع أنحاء العمل.

ويقول: “إنه مزيج، اعتمادًا على التركيز”. “أنت هنا في سباق جائزة سيلفرستون الكبرى، والذي من الواضح أنه حدث كبير. ولكن هناك كل شيء آخر يتعلق بتكنولوجيا المعلومات للفريق. هناك إدارة البنية التحتية، والجزء الجانبي من المسار، وعنصر الإدارة البشرية.”

كان بيلوتي يشغل سابقًا منصب مدير تكنولوجيا المعلومات في شركة Mercedes AMG High Performance Powertrains، وهي الشركة المسؤولة عن تصميم وتصنيع واختبار وحدات الطاقة الهجينة من مرسيدس F1، وتولى منصبه الحالي في يوليو 2025. وقبل انضمامه إلى الفورمولا 1، عمل بيلوتي في مجال التمويل في Deutsche Bank وDaimler Financial Services. لقد ساعد أكثر من عقد من الزمن في سباقات السيارات في توضيح الاختلافات بين القيادة الرقمية في هذا القطاع والصناعات الأخرى.

ويقول: “إنها السرعة – في بعض الأحيان، تشعر وكأنك في مجفف ملابس”. “هناك الكثير من الأشياء التي تحدث في نفس الوقت في مناطق مختلفة، وتحتاج إلى نفس المستوى العالي من الاهتمام بالتفاصيل لكل شيء. ليس لديك منطقة واحدة لا يكون فيها عقلك في أفضل حالاته. مهما كان ما تتعامل معه، عليك دائمًا أن تكون في قمة لعبتك، وهو أمر مكثف للغاية مقارنة بالوظائف الأخرى، حيث يكون لديك المزيد من الوقت للتراجع.”

تختفي عن الأنظار وبينما يكون العمل مكثفًا، يقول بيلوتي إنه يحب العمل في الفورمولا 1. في الواقع، الكثير من المتعة تأتي من طبيعة الضغط العالي لسباقات السيارات. يقول: “إن الجزء الخاص بالمكافأة مذهل لأنه مكثف للغاية”. “بالمقارنة مع الشركات الأخرى، فإنك ترى نتائجك بسرعة. وتميل المؤسسات الأخرى إلى التركيز على عوائد الاستثمار أو تحسين أرقام المبيعات. وهذا ليس أمرًا سلبيًا، ولكن هذه الرياضة تدور حول تقديم شيء على مستوى مختلف.” قامت شركة Computer Weekly بزيارة حرم AMR Technology خلال تصفيات سباق الجائزة الكبرى البريطاني. كان الحرم الجامعي بمثابة خلية نحل مليئة بالنشاط، حيث كان الأشخاص يعملون في المنشأة وفي المسار لمساعدة سائقي الفريق على تعزيز أدائهم. خلال محادثتنا، أوضح بيلوتي بعض الإنجازات الرئيسية في عامه الأول كرئيس لقسم تكنولوجيا المعلومات. “[In motorsport]، هناك الكثير من الأشياء التي تحدث في نفس الوقت في مناطق مختلفة، وتحتاج إلى نفس المستوى العالي من الاهتمام بالتفاصيل لكل شيء. “ليس لديك منطقة واحدة حيث عقلك ليس في أعلى مستوياته” فابريزيو بيلوتي، أستون مارتن أرامكو فورمولا 1 “لقد قمنا ببعض الأشياء على أحدث طراز فيما يتعلق بالطريقة التي نقوم بها [race] محاكاة. يمكننا أيضًا أن نكون فخورين جدًا بالتحضيرات وكل العمل الذي نقوم به من أجل مستقبل سياراتنا. لقد قمت بإجراء بعض التغييرات المهمة على جانب المسار وأنا فخور جدًا بها أيضًا. “هدفي هو جعل تكنولوجيا المعلومات عملية سلسة. أنا سعيد في المواقف التي تختفي فيها المزيد من تكنولوجيا المعلومات، ليس بالمعنى المادي، ولكن تختفي من الإدراك، وبدأت التكنولوجيا الرقمية في الانتشار أكثر، ولكن لا يمكن إدراكها. في الواقع، قمت برحلة مماثلة مع صاحب العمل السابق.” وبدلاً من التأثير بشكل مباشر على أداء سيارات الفريق، يقول بيلوتي إن الرقمنة الأساسية تأتي عبر الأدوات المتخصصة التي يقدمها لموظفي الفريق في الحرم الجامعي وعلى جانب المسار: “نحن نمنح المتخصصين لدينا المزيد والمزيد من الأدوات لفهم السيارة والمحرك حتى يتمكنوا بدورهم من فهم الأداء”.

احتضان التغيير القائم على البيانات يقول بيلوتي إن هذا الفهم المتعمق للأداء يتم من خلال عملية متكررة. كل يوم، يتفاعل متخصصو تكنولوجيا المعلومات في قسمه مع أشخاص آخرين في المؤسسة، بما في ذلك السائقين، لاستكشاف التحسينات المحتملة. ويقول: “لديك السيارة في بداية الموسم – تصميمها ونظام تعليقها وما إلى ذلك – ثم يقود السائق السيارة”. “وبالحديث مع السائقين والمهندسين، عليك أن تفهم السيارة، وسرعة الاستجابة هي المفتاح لإنجاح الأمور. العملية تدور حول التعلم، على سبيل المثال، مقدار ما تحتاجه لتحريك الجناح الأمامي بمقدار صغير بطريقة معينة.” ويقول بيلوتي إن أي محاولات لتحسين الأداء تتطلب مزيجًا من البيانات الكمية والنوعية، وتحليل المعلومات الواردة من السيارة، والتحدث مع السائقين والمهندسين. ويقول: “يتطلب هذا العمل قدرًا هائلاً من البصيرة”، قبل أن يشرح كيف يشكل الذكاء الاصطناعي (AI) بشكل متزايد عنصرًا أساسيًا في الأنشطة في فريق الفورمولا 1. ويقول: “لقد بدأنا بالتعلم الآلي في وقت أبكر بكثير من بقية العالم”. “الآن، يتزايد استخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل في هذه الرياضة.” في Aston Martin F1، يقول بيلوتي إن أحد التطبيقات الرئيسية للوكلاء، كما هو الحال مع القادة الرقميين الآخرين الذين يديرون تكنولوجيا المعلومات في قطاعات أخرى، هو تطوير البرمجيات. ويقول إن الفريق يستكشف أيضًا كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في تحسين العمليات، بما في ذلك تخطيط موارد المؤسسة (ERP). الأمر المهم الذي يجب فهمه، كما تعلمت مجلة Computer Weekly خلال المقابلات التي أجرتها مع قادة رقميين آخرين في رياضة السيارات، مثل دان تشيروبرير، كبير مسؤولي التكنولوجيا في Formula E، هو أن الابتكار يمكن أن يأتي من أماكن غير متوقعة. في حين أن المركبات في هذه الرياضة تنتج كميات هائلة من البيانات، فإن تحسينات الأداء لا تتعلق فقط باستغلال أحدث وأكبر التقنيات الناشئة، كما يوضح بيلوتي. ويقول: “هناك أيضًا الكثير من الأعمال اليدوية في الفورمولا 1، مثل عندما تذهب إلى المرآب أو عندما تنزل إلى الطابق السفلي في المصنع، ترى مدى اهتمام الإنسان بالحلقة بسبب التفاصيل”. “في غضون 10 سنوات، قد تكون هذه العملية مختلفة. لكن الرياضة التي تشرفت بالعمل فيها خلال السنوات القليلة الماضية هي المكان الذي أرى فيه الإنسان في الحلقة كعنصر هائل.”

البحث عن مكاسب هامشية يقول بيلوتي إنه من الصعب الحصول على فكرة كاملة عن عمليات الفورمولا 1 من خلال قضاء يوم في مشاهدة عمل المنظمة. ويقول: “الرحلة الحقيقية هي قضاء أسبوع واحد مع فريق”. “كنت تخرج وتقول: هذا مختلف تمامًا عما توقعته”. وخلال جولة في الحرم الجامعي، شاهدت مجلة Computer Weekly هذه الحرفة اليدوية بشكل مباشر، بما في ذلك رؤية عالم الديناميكا الهوائية المشهور عالميًا والشريك الفني الإداري لشركة Aston Martin F1، أدريان نيوي، وهو يقوم بصياغة التصاميم في مكتبه. يقول بيلوتي إن هذا المستوى من الاهتمام بالتفاصيل سيساعد الفريق على تسلق الترتيب. ويقول: “إن هذه تجارة ذات مكاسب هامشية، وهذا عنصر لا يمكن تقديره على شاشة التلفزيون”. “عليك أن تفكر في هذا النهج باعتباره شيئًا مثل عصر النهضة، حيث كانت هناك مجموعة من الأشخاص يصنعون التماثيل يدويًا، وكانوا يعملون ليلًا ونهارًا على التفاصيل الصغيرة. وهذا النهج يشبه الفورمولا 1 أكثر من التوقع الشائع لدى معظم الناس حول وجود أجهزة الكمبيوتر في كل مكان. “ قامت شركة Computer Weekly بزيارة حرم تكنولوجيا AMR خلال المنتدى التكنولوجي الأول للفريق، حيث شارك المديرون التنفيذيون من شركاء الفريق، بما في ذلك CoreWeave وZscaler وCohere وServiceNow وCognizant وCognition وNetApp وXerox وArm وEight Sleep، في حلقات نقاش وموائد مستديرة ركزت على الدور المتطور للتكنولوجيا في رياضة النخبة. تتضمن المشاريع ذات الأولوية لـ Pilotti وقسم تكنولوجيا المعلومات التابع له في الوقت الحالي التركيز الشامل على مجموعة تطبيقات المؤسسة وتطوير الأنظمة الجانبية. ينصب التركيز الرئيسي على التغييرات الدقيقة والمستمرة التي تؤدي إلى التحسين. ويقول: “يتعلق الأمر بإنشاء البنية التحتية بحيث يمكنك القيام بعمل أفضل، وتطوير حلقة التعلم، والعمل بسرعة”. ومن شأن أي ابتكارات أن تساعد فريق Aston Martin F1 على تسلق الترتيب، الأمر الذي سيكون حاسماً نظراً لبداية الفريق الصعبة لموسم 2026. يقول بيلوتي إن العمل الجاد الآن سيساعد في تعزيز الأداء على المسار الصحيح في المستقبل. يقول: “أستطيع أن أقول لك، كوني الأول أو الثاني أو الأخير، لقد فعلتها جميعًا”. “إنه يتطلب الكثير من العمل، أيًا كان المنصب الذي تشغله. إنها دائمًا عملية تعلم.”