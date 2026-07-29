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الكويت: إخفاءات على السعودية إصرار المليشيات الفارسية لإيران على التصعيد

AbdHassan29.07.2026
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الكويت: إخفاءات على السعودية إصرار المليشيات الفارسية لإيران على التصعيد

يمن مونيتور/قسم الأخبار

أدانت دولة الكويت، الأربعاء، وتم احتجاز المملكة العربية السعودية لأهدافها “ميليشيات تابعة لإيران” في العراق، ولديها تضامن كامل مع الرياض ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، إن حرصات الحرس “إصرار على اتخاذ التوجهات على مواصلة الخطوة وزعزعة واستقرار المنطقة”، وتشاور إلى أنها تمثل في تخصيص طائرة استطلاعية في محاولة لاستهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية بالمملكة مساء الثلاثاء.

واعتبرت الوزارة أنها تمثل “انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة وتهديدًا لأمنها تجربة المحكمة العليا”، ولم تؤكد أنها تأتي في الوقت الذي فيه السعودية جهودًا للمقاومة في مقاومة التصعيد في المنطقة.

وجدت الكويت تضامنها المطلق مع السعودية، ودائما وقوفها إلى جانبها ودعمها للتضامن الذي اتخذها لحمايةها وسيادتها ومصالحها ومقدراتها، بما في ذلك حقها في الدفاع عن النفس وكذلك (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

اعترفت وزارة الخارجية الكويتية على أن المملكة العربية السعودية تعد جزءًا لا يتجزأ من منظمة الأمن الكويتية وتشارك في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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AbdHassan29.07.2026
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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