غارات لوس أنجلوس سعودية على مواقع لمليشيات عسكرية لإيران شرقي العراق

يمن مونيتور/قسم الأخبار

أعلنت الولايات المتحدة والسعودية أنهما شنتا، الأربعاء، غارات في العراق استهدفت “مليشيات موالية لإيران”، بعد شهرة الحشد الشعبي العراقي الأربعاء قتل 20 من عناصرها و32 ضيفا.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” عبر منصة “إكس” إن قواتها والقوات المسلحة السعودية “ضربات دقيقة في العراق”.

توافق على الضربات “استهدفت إرهابيين موالين لإيران كان الحرس الثوري ولا يزال وجههم قد لم يهاجم القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في السعودية”.

وتابعت: “شنت مروحيات مقاتلة ليونس وسعودية غارات على مواقع لوجستية ومواقع وأسلحة متعددة تابعة للإرهابيين في جميع أنحاء شرق العراق”.

ووصفت “سنتكوم” الضربات بأنها “ردت بقوة على أكثر من 30 هجوما بطائرات مسيّرة وجهها الحرس الثوري، وخلال ساعة الـ72 وما بعدها”.

عداد “محدد”

وفي السعودية، قال تشكيل وزارة الدفاع الأمريكية، اللواء الركن التركي الملكي، إن القوات المسلحة السعودية، بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية، شنت “ضربات محددة”، إدارة الشؤون الاقتصادية السعودية “واس”.

وأشارت إلى أن الضربات وجتهت إلى “أهداف تابعة للميليشيات الإيرانية المتواجدة على أراضي جمهورية العراق وارتباطات بالاستهدافات على كل ما يلزم لإيران في المملكة”.

الملاكي كافيه لإعلان ولاية الاثنين والثلاثاء .

وأضاف أن هذه “الاعتداءات وعليهم انطلقت من العراقيين، وينفذونها مليشيات إرهابية موالية لإيران”.

كاتم على أن “المملكة لا وجود لها إلى التصعيد، إلا أنها سترد على أي عدوان تتحمل له”.

والاثنين، موجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي المحامين القضائيين بالتحقيق في معلومات المقدمين منها السعوديين المستفيدين من المعترضين العراقيين.