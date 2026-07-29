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اضطر منافس روني أوسوليفان إلى تحذير أبنائه قبل اللعب معه – “كان علي أن أفعل ذلك!” | أخرى | رياضة

AbdHassan29.07.2026
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اضطر منافس روني أوسوليفان إلى تحذير أبنائه قبل اللعب معه – “كان علي أن أفعل ذلك!” | أخرى | رياضة

حذر نجم السنوكر كيرين ويلسون أطفاله الصغار من أنه يتعين عليهم إعداد أنفسهم لعدم حصوله على دعم الجماهير عندما لعب روني أوسوليفان في شنغهاي. واجه بطل العالم 2024 الصاروخ في اليوم الثاني من بطولة شنغهاي ماسترز، متطلعًا إلى الاحتفاظ بلقبه.

كان ويلسون يدرك جيدًا أنه لن يواجه موهبة أوسوليفان فحسب، بل سيواجه حشدًا صاخبًا كان يقف بقوة خلف اللاعب البالغ من العمر 50 عامًا أيضًا. وبحضور أطفاله، الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية أعوام و11 عامًا، حرص على تزويدهم ببعض التحذيرات المسبقة.

ولحسن حظهم، فقد تمكنوا من مشاهدة والدهم ينتصر بنتيجة 6-4 في مباراة عاصفة. حقق ويلسون فوزه السابع على أوسوليفان في مواجهاتهما الثمانية الماضية وحصل على كسر 113 و92 و89 و79 و97.

وتمكن المصنف السابع عالميا من التغلب على أوسوليفان الذي تمكن من كسر كسر الإرسال المتتالي 100 و111 و131 خلال المواجهة. ومع ذلك، استلهم ويلسون إلهامه من الجمهور، وكان سعيدًا لأن أطفاله، وهم من عشاق لعبة السنوكر، يمكنهم تجربة هذه الرياضة في بلد آخر.

قال: “من الرائع دائمًا اللعب في شنغهاي، ودائمًا ما تلعب مع شخص من طراز روني أوسوليفان”.

“أنت تعلم أن الجماهير سوف تتجمع بأعداد كبيرة عندما يلعب. إنه يلهمني. إنه يجعلني أرغب في لعب السنوكر بشكل جيد ومن الواضح أنني أحاول الدفاع عن لقبي.

“لقد أحضرت أطفالي معي هنا أيضًا. أردت أن أظهر لهم مدى روعة لعبة السنوكر هنا. وآمل أن يكونوا قد استمتعوا بها.

“كان علي أن أحذرهم مسبقًا الليلة من أن الجمهور سيكون بكثافة إلى جانب روني. لا شيء ضدي لكنه أسطورة هنا. أطفالي متحمسون للعبة السنوكر، لذلك أنا متأكد من أنهم سيستمتعون بها.

“أطفالي محظوظون للغاية، فهم لا يعرفون أنهم ولدوا، في الثامنة أو الحادية عشرة من عمرهم، لزيارة أماكن مثل شنغهاي – يا لها من تجربة ومغامرة مذهلة.”

يلعب ويلسون بعد ذلك مع مارك ويليامز في ربع النهائي بعد أن هزم كريس واكيلين 6-5. ويأمل ويلسون أن يجد منافسه القادم الوقت للخضوع لبعض العناية بالذكور قبل أن يلعب للحصول على مكان في الدور ربع النهائي في الصين.

وسخر اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا من منافسه، وأثنى على ويليامز ووصفه بالأسطورة.

قال ويلسون: “آمل أن يكون قد حظي بحلقة شعر جيدة في تلك المباراة”. “إنه من الطراز الأول. نحن نتعامل بشكل جيد حقًا، وأنا أحب اللعب مع هؤلاء الرجال.

“إنها دائمًا متعة جيدة، إنها دائمًا تجربة جيدة، لكن عليك أن تضع ذلك جانبًا، وتحاول التغلب على الأسطورة.”

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AbdHassan29.07.2026
21
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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