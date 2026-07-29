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“درع الوطن” تتوعد الحوثيين بمواجهة ميدانية ولكن

AbdHassan29.07.2026
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“درع الوطن” تتوعد الحوثيين بمواجهة ميدانية ولكن

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وعدت التشكيلات العسكرية التابعة للجميع اليمنية، الجماعة الحوثية، اليوم الأربعاء، للتعامل مع استهداف بالمسيرات من خلال الجبهات.

وأشار رئيس أركان درع الوطن اللواء عبدالرحمن اللحجي إلى استهداف جماعة الحوثي لقواته لن يثنيها عن مواصلة أداء واجبها الوطني في مواجهة الجماعة في الجبهات.

ووعد اللحجي في كثير من الأحيان بنشر الحساب الرسمي لقوات درع الوطن، بقتال جماعة الحوثي دون أن تتأثر بالهجمات البعيدة التي تلزمه.

وقال “لا نجيد الصواريخ والمسيرات ولا الغدر والاغتيالات، لكنه نجيد أيضا في أرض الميادين النزال”.

ويأتي هذا التصريح بعد ساعات من جندي اليمن الخفيف من درع الوطن بمسيرة حوثية استهدفت معسكراً لها في عند بمحافظة لحج جنوبي.

وقوات درع الوطن، تشكيل عسكري يمني مدعوم سعودياً، وتتوزع تشكيلاته في حضرموت وعدن ولحج وبدأت منذ يناير/كانون الثاني، ولم تكن وحدتها في خطوط المعركة مع الحوثيين.

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AbdHassan29.07.2026
23
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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