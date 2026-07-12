تحليل كيميائي يكشف أسرار المذنب 3I/ATLAS

يمن مونيتور/قسم الأخبار

هيكل تحليل التركيب المجسم للمذنب 3I/ATLAS باستخدام مجهر جيمس ويب الفضائي أقدم جسم سماوي و علماء الفيزياء عن قرب حتى الآن.

ولم تسفر عن تحليل واضح للتركيبة أن المذنب 3I/ATLAS تشكل قبل ما لا يقل عن 10 مليار سنة، ما أدى إلى أقدم من النظام الشمسي بأكثر من الضعف.

ويذكر أن المذنب 3I/ATLAS مر عام 2025 على مسافة 1.8 وحدة فلكية من الأرض، وهي مسافة كافية لتسبب حرارة الشمس في تسامي الجليد وتشكُّل هالة غازية، وهي سحابة من الغاز. وقد سجّل مطياف NIRSpec الصغير، المثبّت تلسكوب جيمس ويب الفضائي، أطياف الضوء المنبعث من هالة، وكشف عن منطقة مرتفعة للغاية من الديوتيريوم، ويميزه 30 مرة على مستواه في مذنبات النظام الشمسي.

وقال عالم الكيمياء مارتن كوردينر، من مركز غودارد لرحلات الفضاء الجامعة ناسا: “” لقد كانت هذه الفرصة لقراءة الجسم القديم إلى الأمام من مجرة ​​بعيدة. فمن جهة، إليهم بشكل أفضل إلى الزمان والمكان الذين تشكلوا فيهما هذا المذنب، ومن جهة أخرى، تأكدنا من مدى تفرّد نظامنا الشمسي”.

ويعد الديوتيريوم نظيرا للهيدروجين يتشكل في السباق الأول بعد التحول العظيم، إلا أنه لا يستنجد بالحرارة، إذ تُدمّره التفاعلات الحرارية الحرارية داخل النجوم بسرعة وتحوله إلى هيدروجين عادي. وتتناسب مع اعتبار الديوتيريوم إلى الهيدروجين إلى أن المذنب 3I/ATLAS تشكل في نظام شديد البرودة خلال فترات من تاريخ مجيئ درب التبانة، وظل محتفظًا ببرودته حتى الآن، حتى منتصف الجزء الأكبر منها في الفضاء بين النجوم.

كما أكملت نظائر الكربون الصورة؛ حيث تم رصد مطياف الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRSpec) بمقارنة ضئيلة فقط من الكربون-13 بالكربون-12 الأخف، وهو ما أدى إلى فرضية أن المذنب قديم للغاية. وتتزايد كمية الكربون-13 في الكوكبية مع الزمن نتيجة تعاقب أجيال النجوم، في حين تحتوي على النظام الشمسي، الذي تشكل قبل حوالي 4.5 مليار سنة، على تزايد أكبر بكثير من هذا النظير.

إضافة إلى ذلك، تشير إلى أن المذنب 3I/ATLAS غني بالسيانيد، وهو مركب يتكون من الكربون والنيتروجين، ويعتقد أنه يؤدي أنشطة تجارية في العمليات التجارية ذات التأثير على الحياة.

ستيفني ميلام، الباحث المشارك في الدراسة من وكالة ناسا: “تُعد النظائر الخطر ذات أهمية كبيرة للعلماء، الواضح أنه قد يشير إلى احتمال حدوث تفاعلات كيميائية سابقة لنشوء الحياة في أماكن أخرى من المجر. وحتى الآن، لا يعرف اليقين على بعد سوى مكان واحد تشير إلى هذه التفاعلات إلى ظهور الحياة، وهو كوكب الأرض. لذلك يساعدنا تحليل أجرام مثل المذنب 3I/ATLAS على مدى تشابه في كل أجزاء أخرى من الفضاء”.

المصدر: hi-tech.mail.ru